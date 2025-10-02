Tierschutzpreis 2025: Stille Helden im Rampenlicht

Der erste Platz ging an „Save Cats! Yes We Can!“ aus Langenlois. Der 2021 gegründete Verein kämpft gegen ein oft verdrängtes Problem: zu viele herrenlose Katzen, zu wenig Verantwortungsbewusstsein. Für ihren unermüdlichen Einsatz wurden sie mit 6.000 Euro belohnt – der Hauptpreis des NÖ-Tierschutzpreises 2025.

In diesem Jahr erreichte der Verein einen wichtigen Meilenstein: Das liebevoll gestaltete Katzenhaus, das vollständig aus Eigeninitiative erworben und renoviert wurde, ist zur Zuflucht für verletzte, kranke und trächtige Tiere geworden. Allein 2024 wurden rund 50 Katzen betreut, aufgenommen, gepflegt und vermittelt. Finanziert ausschließlich durch Spenden und Eigenmittel, leistet der Verein nicht nur konkrete Hilfe für Tiere in Not, sondern auch wertvolle Aufklärungsarbeit und unterstützt das Kastrationsprojekt des Landes. Leitspruch des Vereins: „Kastriere 1, rette 100!“