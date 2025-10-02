Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wie bei Medizin

Österreicher-Quote bald auch im Psychologiestudium

Österreich
02.10.2025 15:02
Für das Wintersemester 2025/26 haben 2.748 Personen den Aufnahmetest für das ...
Für das Wintersemester 2025/26 haben 2.748 Personen den Aufnahmetest für das Psychologie-Bachelorstudium geschrieben.(Bild: AP/APA/ROLAND SCHLAGER)

Für ein neues Psychologie-Masterstudium soll es eine sogenannte „Österreicher-Quote“ eingeführt werden. Der Grund: Ähnlich wie beim Medizinstudium kommen viele Deutsche nur nach Österreich, um zu studieren, bleiben dann aber nicht zum Arbeiten.

0 Kommentare

Das neue Psychotherapie-Masterstudium an den Unis, das ab 2026/27 mehr Qualität und geringere Kosten bei der Ausbildung bringen soll, steht kurz vor dem Beschluss. In einem Initiativantrag von ÖVP, SPÖ und NEOS, der Mittwochabend im Wissenschaftsausschuss abgesegnet wurde, ist für die jährlich 500 Anfängerplätze wie in der Medizin eine Österreicher-Quote von 75 Prozent vorgesehen. Andernfalls wäre die Versorgung mit Psychotherapeuten gefährdet, so Experten.

Deutsche kommen zum Studieren, aber nicht zum Arbeiten
Begründet wird das unter anderem mit dem hohen Anteil deutscher Studierender im Psychologie-Bachelor. Der Anteil Deutscher liegt hier laut Antrag je nach Standort bei bis zu 80 Prozent, insgesamt kam 2023/24 über die Hälfte der Studienanfängerinnen und -anfänger im Psychologie-Bachelor aus dem Ausland. Ein großer Teil davon bleibe aber nach dem Studium nicht in Österreich, wird auf Erfahrungen in der Medizin verwiesen. Die langfristige Versorgung mit Psychotherapeutinnen und -therapeuten in Österreich stehe damit auf der Kippe, wird in dem Antrag betont.

Lesen Sie auch:
In Krankenhäusern und in den ländlichen Regionen werden händeringend Ärzte gesucht (Symbolbild).
Mediziner-Mangel
Schleritzko: „Mehr Studienplätze für junge Ärzte“
13.08.2025
Aufnahmetest in Graz
Gigantischer Andrang auf 388 Medizin-Studienplätze
04.07.2025
Modell kein Erfolg
Medizin-Studium: Hälfte der Landes-Plätze besetzt
07.08.2025

Erneuerung soll Psychotherapeuten hervorbringen, die im Land bleiben
Das Reservieren von 75 Prozent der Studienplätze für Anfänger mit österreichischem Reifezeugnis bei einem österreichweit einheitlichen Aufnahmetest soll laut Antrag künftig pro Jahr 356 Psychotherapie-Masterabsolventen hervorbringen. Diese sollen mit hoher Wahrscheinlichkeit im Land bleiben. Ebenfalls nach Vorbild des Medizin-Studiums sollen beim Psychotherapie-Master Studienplätze außerdem für Aufgaben im öffentlichen Interesse – zum Beispiel beim Heer oder im Spital – gewidmet werden können. Der einheitliche Aufnahmetest für den Psychologie-Master wird laut Wissenschaftsministerium gerade von den Unis Salzburg und Wien gemeinsam entwickelt.

Offene Fragen bei Finanzierung
Das Geld für das neue Studium sollen die Unis laut Initiativantrag über Ergänzungen der jeweiligen Leistungsvereinbarungen bekommen. Die Universitätenkonferenz (uniko) sieht in ihrer Stellungnahme allerdings noch offene Fragen zur Finanzierung. Aus dem Wissenschaftsministerium hieß es dazu, dass für die ab Herbst 2026 geplanten 500 Plätze in den Leistungsvereinbarungen für die Jahre 2025 bis 2027 eine Anschubfinanzierung von 15 Millionen Euro budgetiert sei.

Die künftige Ausbildungsstruktur beinhaltet einen praktischen Teil, den man etwa in einer Klinik ...
Die künftige Ausbildungsstruktur beinhaltet einen praktischen Teil, den man etwa in einer Klinik absolvieren muss. (Symbolbild)(Bild: Tröster Andreas)

Lob von Berufsverband, Grüne gegen Angebot an Donau-Uni
Die Donau-Uni Krems, eigentlich eine Hochschule für Weiterbildung mit kostenpflichtigen Studiengängen, soll mit dem Psychotherapie-Master ihr erstes ordentliches Masterstudium anbieten dürfen. Die Grünen sehen das kritisch und haben der Novelle des Universitätsgesetzes im Ausschuss deshalb nicht zugestimmt. Der Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP) lobte die geplante Novelle samt Quote.

Künftig auch Fachausbildung nach Master nötig
In der künftigen Ausbildungsstruktur müssen angehende Psychotherapeuten nach Bachelor und Master noch eine postgraduelle Fachausbildung mit praktischem Ausbildungsteil in Kliniken, Lehrpraxen und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens abschließen. Parallel werden sie mit Theorie, praktischer Anleitung, Supervision und im Rahmen von Selbsterfahrung von den Psychotherapeutischen Fachgesellschaften begleitet. In dieser Phase dürfen sie schon unter Supervision therapeutisch arbeiten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
258.842 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
231.271 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
196.968 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1617 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1356 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1083 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Mehr Österreich
Wie bei Medizin
Österreicher-Quote bald auch im Psychologiestudium
Krone Plus Logo
Neues Infogesetz
Bei diesem Amts-Wirrwarr wäre Asterix verzweifelt
Wetterumschwung
Kaltfront im Anmarsch: Schnee und Regen erwartet
Totes Baby auf Carport
Obduktion: Säugling starb an Schädel-Hirn-Trauma
Behördlich geschlossen
Entscheidung über neue Apotheke fällt vor Gericht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf