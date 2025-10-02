Österreicher-Quote bald auch im Psychologiestudium

Deutsche kommen zum Studieren, aber nicht zum Arbeiten

Begründet wird das unter anderem mit dem hohen Anteil deutscher Studierender im Psychologie-Bachelor. Der Anteil Deutscher liegt hier laut Antrag je nach Standort bei bis zu 80 Prozent, insgesamt kam 2023/24 über die Hälfte der Studienanfängerinnen und -anfänger im Psychologie-Bachelor aus dem Ausland. Ein großer Teil davon bleibe aber nach dem Studium nicht in Österreich, wird auf Erfahrungen in der Medizin verwiesen. Die langfristige Versorgung mit Psychotherapeutinnen und -therapeuten in Österreich stehe damit auf der Kippe, wird in dem Antrag betont.