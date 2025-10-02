Neues Lebensgefühl: Kiewel speckte 10 Kilo ab

Andrea Kiewel hat ganze zehn Kilo verloren – und mit ihnen, wie sie selbst schreibt, ist auch ein Stück des alten Lebensgefühls mit verloren gegangen. Denn in einer Kolumne für die „Superillu“ schildert die 60-Jährige ihren Kampf mit dem inneren Schweinehund und die positiven Veränderungen, die der Gewichtsverlust mit sich gebracht hat.