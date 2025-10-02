Neues Lebensgefühl: Kiewel speckte 10 Kilo ab

Andrea Kiewel hat ganze zehn Kilo verloren – und mit ihnen, wie sie selbst schreibt, ist auch ein Stück des alten Lebensgefühls mit verloren gegangen. Denn in einer Kolumne für die „Superillu“ schildert die 60-Jährige ihren Kampf mit dem inneren Schweinehund und die positiven Veränderungen, die der Gewichtsverlust mit sich gebracht hat.
Am 28. September 2025 verabschiedete sich Kiewel mit der letzten Ausgabe des „Fernsehgarten“ in die Winterpause. Und so manchem Fan mag vielleicht eine Veränderung bei der Moderatorin aufgefallen sein.
„Innerer Schweinehund“ so groß wie Löwe
Denn „Kiwi“ hat in den letzten Monaten ordentlich abgespeckt, wie sie jetzt verriet. In der Kolumne teilte sie mit ihren Fans, wie sie es geschafft hat, ihre Ernährung umzustellen und ihren Alltag aktiver zu gestalten.
40 Stück Butter, zehn Ein-Liter-Flaschen Wasser, 125 Kugeln Eiscreme – so viel hat die Kultmoderatorin nach eigener Rechnung abgenommen. Ein schwieriger Prozess, wie Kiewel offen zugibt. Denn lange Zeit habe sie sich beim „Rundwerden“ zuschauen können, habe aber nichts daran ändern können.
Warum? Der „innere Schweinehund“ sei zu groß gewesen, so die Moderatorin ganz ehrlich. So groß wie ein Löwe, „der stündlich brüllte, füttere mich“. Erst vor einigen Monaten habe sie die Kraft gefunden, gegenzusteuern: weniger Zucker, kleinere Portionen, mehr Bewegung. Auf ihrem Fitness-Plan seien vor allem Ausdauertraining, Pilates und Kraftübungen gestanden, enthüllte sie.
Top-Blutwerte!
Obwohl die zusätzlichen Kilos für Außenstehende kaum sichtbar waren, machten sich die Veränderungen für die 60-Jährige deutlich bemerkbar. „Ich schlafe gut, streite wenig und trage wieder Kleider und Hosen wie vor einem Jahr, bevor mein Futter-Marathon startete“, so die Moderatorin.
Das Beste aber: Ihre Blutwerte haben sich so sehr verbessert, dass sie, wie sie stolz berichtet, inzwischen mit denen einer 30-Jährigen vergleichbar sind!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.