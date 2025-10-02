Olise zaubert – und das ganze Stadion schimpft

Die Münchner lagen bereits komfortabel in Führung, die Partie war schon längst entschieden. Grund genug, in die Trickkiste zu greifen, dachte sich wohl Olise. Zwar suchte kein Gegenspieler den Zweikampf, dennoch setzte der Franzose zur Pirouette an und drehte sich einmal um die eigene Achse, ehe er seinen Blick wieder dem Ball widmete.