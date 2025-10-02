Olise zaubert – und das ganze Stadion schimpft

Beim Stand von 4:1 knapp vor dem Sechzehner ohne ersichtlichen Grund eine Pirouette auszupacken, mag zwar cool aussehen, kann jedoch die Laune der gegnerischen Fans erheblich drücken. So geschehen im Champions-League-Spiel am Dienstag zwischen dem Pafos FC und dem FC Bayern. Der Übeltäter: Michael Olise.
Die Münchner lagen bereits komfortabel in Führung, die Partie war schon längst entschieden. Grund genug, in die Trickkiste zu greifen, dachte sich wohl Olise. Zwar suchte kein Gegenspieler den Zweikampf, dennoch setzte der Franzose zur Pirouette an und drehte sich einmal um die eigene Achse, ehe er seinen Blick wieder dem Ball widmete.
Respektlos?
Eine Aktion, die die heimischen Fans als offenbar Hohn verstanden, schnell wurden Pfiffe und Buhrufe laut. Auch in den sozialen Medien musste sich der Flügelstürmer für die Einlage den ein oder anderen Kommentar gefallen lassen.
Dass dann ausgerechnet Olise wenige Minuten später zum 5:1-Endstand traf, dürfte den Sympathien zwischen dem zyprischen Meister und dem Bayern-Knipser nicht gerade in die Karten gespielt haben ...
Kommentare
