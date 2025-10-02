Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Buhrufe für Bayern-Ass

Olise zaubert – und das ganze Stadion schimpft

Champions League
02.10.2025 14:44
Michael Olise hatte sichtlich Spaß gegen den Pafos FC.
Michael Olise hatte sichtlich Spaß gegen den Pafos FC.(Bild: EPA/CHARA SAVVIDOU)

Beim Stand von 4:1 knapp vor dem Sechzehner ohne ersichtlichen Grund eine Pirouette auszupacken, mag zwar cool aussehen, kann jedoch die Laune der gegnerischen Fans erheblich drücken. So geschehen im Champions-League-Spiel am Dienstag zwischen dem Pafos FC und dem FC Bayern. Der Übeltäter: Michael Olise.

0 Kommentare

Die Münchner lagen bereits komfortabel in Führung, die Partie war schon längst entschieden. Grund genug, in die Trickkiste zu greifen, dachte sich wohl Olise. Zwar suchte kein Gegenspieler den Zweikampf, dennoch setzte der Franzose zur Pirouette an und drehte sich einmal um die eigene Achse, ehe er seinen Blick wieder dem Ball widmete.

Respektlos?
Eine Aktion, die die heimischen Fans als offenbar Hohn verstanden, schnell wurden Pfiffe und Buhrufe laut. Auch in den sozialen Medien musste sich der Flügelstürmer für die Einlage den ein oder anderen Kommentar gefallen lassen.

Dass dann ausgerechnet Olise wenige Minuten später zum 5:1-Endstand traf, dürfte den Sympathien zwischen dem zyprischen Meister und dem Bayern-Knipser nicht gerade in die Karten gespielt haben ...

Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Anatol Szadeczky-Kardoss
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
258.842 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
231.271 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
196.968 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1617 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1356 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1083 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Mehr Champions League
Buhrufe für Bayern-Ass
Olise zaubert – und das ganze Stadion schimpft
Kritik an Barcelona:
„Vermittelt Eindruck einer gespaltenen Mannschaft“
„Ich bin stinksauer“
„Mann des Spiels“ – dennoch kocht Haaland vor Wut
Aufregung nach CL-Gala
„Rache“ von Alonso? Real-Star spricht Klartext!
Champions League
Hütter ärgert Guardiola – Arsenal und BVB souverän

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf