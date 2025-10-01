Trauer in Musikszene: Jungstar Frasnelli ist tot

Frasnelli war unter zwei Künstlernamen aktiv: Als „Narfos“ machte er sich in der Techno-Szene einen Namen und erreichte mit einzelnen Tracks die Marke von einer Million Klicks. 2020 startete er unter dem Alias „Sarfon“ eine Karriere im Dialektrap und brachte mit Songs wie „Wert Schun Gian“ persönliche Texte und feinsinnige Beats in die Südtiroler Szene.