Hatte zwei Identitäten

Trauer in Musikszene: Jungstar Frasnelli ist tot

Society International
01.10.2025 19:50
Vor allem in Südtirol war Frasnelli alias „Narfos“ oder auch „Sarfon“ ein Publikumsmagnet.
Vor allem in Südtirol war Frasnelli alias „Narfos" oder auch „Sarfon" ein Publikumsmagnet.

Südtirol trauert um einen Ausnahmekünstler. Daniel Frasnelli, 25 Jahre jung, ist Anfang dieser Woche nach mehreren Wochen im Krankenhaus gestorben. In seiner Heimatgemeinde Ritten hinterlässt der Musiker eine tiefe Lücke – viele erinnern sich an ihn als kreativen Kopf, der die lokale Musikszene nachhaltig prägte.

Frasnelli war unter zwei Künstlernamen aktiv: Als „Narfos“ machte er sich in der Techno-Szene einen Namen und erreichte mit einzelnen Tracks die Marke von einer Million Klicks. 2020 startete er unter dem Alias „Sarfon“ eine Karriere im Dialektrap und brachte mit Songs wie „Wert Schun Gian“ persönliche Texte und feinsinnige Beats in die Südtiroler Szene.

Laut Publizist Reinhold Giovanett, der die Region seit Jahrzehnten begleitet, war Frasnelli ein „intelligenter, junger, sympathischer Musiker“, der „mit seiner Musik Geschichten erzählen“ konnte.

Privat nachdenklich und offen
Privat zeigte sich der Künstler nachdenklich und offen, insbesondere im Umgang mit seinen Depressionen. Frasnelli war unter anderem Teil der Dokumentation „Lichter im Chaos – Junge Menschen, Depressionen und Wege zur Hoffnung“. Trotz seines jungen Alters hinterlässt er sowohl in der Musiklandschaft als auch bei Familie und Freunden bleibende Spuren.

Bürgermeisterin Julia Fulterer von Ritten würdigte Frasnelli gegenüber „stol.it“ als „aufstrebenden Künstler, der sich nicht gerne in eine Schublade stecken ließ“ und sprach der Familie ihr Beileid aus.

