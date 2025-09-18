Vorteilswelt
Dirndl-Hingucker

Opulenter TV-Akt: Wenn Heidi Klum zum Fest lädt

Adabei Österreich
18.09.2025 19:45
Eine schrecklich nette Familie im Münchener Hofbräuhaus: Leni Klum, Henry Klum mit seiner ...
Eine schrecklich nette Familie im Münchener Hofbräuhaus: Leni Klum, Henry Klum mit seiner Freundin Kayla, Tom Kaulitz, Heidi Klum mit Mama Erna und Bill Kaulitz (v. li.).(Bild: Babirad Picture)

Die „Krone" war in München dabei, als die „Queen of Halloween" kurz vor dem Oktoberfest zu einem opulenten TV-Festakt lud. Wer dabei war, wer in Plauderlaune war und wer nicht ...

0 Kommentare

Klar ist, Heidi Klum weiß ganz genau, wie sie sich zu vermarkten hat. Und sie beherrscht dieses Metier tatsächlich wie nur wenige andere – auf globaler Basis. Denn während sie seit Jahren bereits mit ihren legendären Halloween-Partys die US-Society aufmischt, startete sie am Donnerstag im Münchener Hofbräuhaus die nächste Zündstufe. Die 52-jährige Model-Mama lud zum ersten „HeidiFest" (zeitversetzt auf Pro7 im TV).

Die „Krone" war mittendrin, blickte hinter die Kulissen des bunten Remmidemmis, das quasi die Vorhut des Oktoberfests auf der Theresienwiese (ab Samstag) bilden möchte.

„Ich wollte einfach meinen US-Freunden und Familie zeigen, wie wir hier feiern können. Einen Abend lang wollte ich viele Entertainer hintereinander auftreten sehen – so entstand die Idee zum Fest", so Klum, die uns übrigens nicht den Gefallen tat und einmal für uns jodelte.

Hayley Hasselhoff mit einem (zu) engen Dekolleté
Hayley Hasselhoff mit einem (zu) engen Dekolleté(Bild: Babirad Picture)

Das taten schon andere für sie. Ein Aha-Erlebnis für München-Novizen, wie David Hasselhoffs Tochter Hayley. Ihr Dirndl war DER Hingucker des Abends. Vor allem deswegen, weil der Frau scheinbar niemand mitgeteilt hatte, dass es beim Dekolleté einfach, nennen wir es mal, zu ausladend war.

Derlei Probleme hatte Barbara Meier freilich nicht, immerhin ging sie einst durch die Klum-Schule. Angesprochen auf die aktuelle Situation rund um Ehemann Klemens Hallmann, wich sie gekonnt aus. Auch etwas, was man auf der Schulbank bei Heidi bestimmt lernen kann.

Oder man schweigt gleich ganz, wie Klums bessere Hälfte Tom und Bruder Bill Kaulitz. Sie machten gute Miene(n) zum „bösen" Foto(spiel), danach tauchten sie aber im Hofbräuhaus ab.

Nik P. mit Ehefrau Karin
Nik P. mit Ehefrau Karin(Bild: Babirad Picture)

Wir „Ösis", wie uns unsere Lieblingsnachbarn nennen, waren vertreten durch: Schlagerstar Nik P., Sportalm-Chefin Ulli EhrlichPeter KrausOpus, das Mode-Fuzzie Adi Weiss und Wahl-Österreicher Haddaway.

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
