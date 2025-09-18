Opulenter TV-Akt: Wenn Heidi Klum zum Fest lädt

Klar ist, Heidi Klum weiß ganz genau, wie sie sich zu vermarkten hat. Und sie beherrscht dieses Metier tatsächlich wie nur wenige andere – auf globaler Basis. Denn während sie seit Jahren bereits mit ihren legendären Halloween-Partys die US-Society aufmischt, startete sie am Donnerstag im Münchener Hofbräuhaus die nächste Zündstufe. Die 52-jährige Model-Mama lud zum ersten „HeidiFest“ (zeitversetzt auf Pro7 im TV).