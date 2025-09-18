Opulenter TV-Akt: Wenn Heidi Klum zum Fest lädt

Die „Krone“ war in München dabei, als die „Queen of Halloween“ kurz vor dem Oktoberfest zu einem opulenten TV-Festakt lud. Wer dabei war, wer in Plauderlaune war und wer nicht ...
Klar ist, Heidi Klum weiß ganz genau, wie sie sich zu vermarkten hat. Und sie beherrscht dieses Metier tatsächlich wie nur wenige andere – auf globaler Basis. Denn während sie seit Jahren bereits mit ihren legendären Halloween-Partys die US-Society aufmischt, startete sie am Donnerstag im Münchener Hofbräuhaus die nächste Zündstufe. Die 52-jährige Model-Mama lud zum ersten „HeidiFest“ (zeitversetzt auf Pro7 im TV).
Die „Krone“ war mittendrin, blickte hinter die Kulissen des bunten Remmidemmis, das quasi die Vorhut des Oktoberfests auf der Theresienwiese (ab Samstag) bilden möchte.
„Ich wollte einfach meinen US-Freunden und Familie zeigen, wie wir hier feiern können. Einen Abend lang wollte ich viele Entertainer hintereinander auftreten sehen – so entstand die Idee zum Fest“, so Klum, die uns übrigens nicht den Gefallen tat und einmal für uns jodelte.
Das taten schon andere für sie. Ein Aha-Erlebnis für München-Novizen, wie David Hasselhoffs Tochter Hayley. Ihr Dirndl war DER Hingucker des Abends. Vor allem deswegen, weil der Frau scheinbar niemand mitgeteilt hatte, dass es beim Dekolleté einfach, nennen wir es mal, zu ausladend war.
Derlei Probleme hatte Barbara Meier freilich nicht, immerhin ging sie einst durch die Klum-Schule. Angesprochen auf die aktuelle Situation rund um Ehemann Klemens Hallmann, wich sie gekonnt aus. Auch etwas, was man auf der Schulbank bei Heidi bestimmt lernen kann.
Oder man schweigt gleich ganz, wie Klums bessere Hälfte Tom und Bruder Bill Kaulitz. Sie machten gute Miene(n) zum „bösen“ Foto(spiel), danach tauchten sie aber im Hofbräuhaus ab.
Wir „Ösis“, wie uns unsere Lieblingsnachbarn nennen, waren vertreten durch: Schlagerstar Nik P., Sportalm-Chefin Ulli Ehrlich, Peter Kraus, Opus, das Mode-Fuzzie Adi Weiss und Wahl-Österreicher Haddaway.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.