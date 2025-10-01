Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Alles tipptopp“

Nach Krebsdiagnose: Ski-Ass steht vor Comeback

Ski Alpin
01.10.2025 20:11
Niels Hintermann
Niels Hintermann(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Ein Jahr nach einer Lymphdrüsenkrebs-Diagnose steht der Schweizer Skirennläufer Niels Hintermann vor dem Comeback im Spitzensport. 

0 Kommentare

Es gehe ihm „tipptopp“, sagte der soeben aus dem Trainingslager in Südamerika zurückgekehrte Sieger von bisher drei Weltcuprennen. Nach schwierigen Zeiten mit erfolgreicher Chemotherapie zu Jahresbeginn genieße er es nun, wieder trainieren und reisen zu können. Bis zum Speed-Auftakt Anfang Dezember wolle er auch wieder konkurrenzfähig sein.

Lesen Sie auch:
Niels Hintermann ist vorerst genesen.
Plant schon Comeback!
„Krebsfrei“: Emotionale Botschaft von Ski-Ass
22.02.2025

„Weniger dramatisch“
Seine Erkrankung habe aber dennoch vieles in seinem Leben relativiert. „Gewisse Dinge erscheinen weniger dramatisch. Anderes, wie Sonnenaufgänge, genieße ich dafür plötzlich wieder mehr“, sagte Hintermann. Allen voran sei er froh, wieder mehr „Normalität“ zu haben und auf die Frage, wie es ihm geht, kurz und knapp mit „tipptopp“ antworten zu können.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Südamerika
Comeback
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
253.905 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
216.603 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
158.986 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1709 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1334 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1160 mal kommentiert
Mehr Ski Alpin
„Alles tipptopp“
Nach Krebsdiagnose: Ski-Ass steht vor Comeback
Comeback startet
ÖSV-Girl nach Bandscheiben-Drama mit großen Zielen
Marcel Hirscher:
„Die Liebe hat gefragt, ich habe geantwortet“
Geheimnis gelüftet
Daheim im Wohnzimmer sagten Hirscher und Lucy „Ja“
US-Boy voller Freude
„Größtes Geschenk!“ Baby-Glück nach Traumhochzeit

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf