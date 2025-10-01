Nach Krebsdiagnose: Ski-Ass steht vor Comeback

„Weniger dramatisch“

Seine Erkrankung habe aber dennoch vieles in seinem Leben relativiert. „Gewisse Dinge erscheinen weniger dramatisch. Anderes, wie Sonnenaufgänge, genieße ich dafür plötzlich wieder mehr“, sagte Hintermann. Allen voran sei er froh, wieder mehr „Normalität“ zu haben und auf die Frage, wie es ihm geht, kurz und knapp mit „tipptopp“ antworten zu können.