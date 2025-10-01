Nach Krebsdiagnose: Ski-Ass steht vor Comeback

Ein Jahr nach einer Lymphdrüsenkrebs-Diagnose steht der Schweizer Skirennläufer Niels Hintermann vor dem Comeback im Spitzensport.
Es gehe ihm „tipptopp“, sagte der soeben aus dem Trainingslager in Südamerika zurückgekehrte Sieger von bisher drei Weltcuprennen. Nach schwierigen Zeiten mit erfolgreicher Chemotherapie zu Jahresbeginn genieße er es nun, wieder trainieren und reisen zu können. Bis zum Speed-Auftakt Anfang Dezember wolle er auch wieder konkurrenzfähig sein.
„Weniger dramatisch“
Seine Erkrankung habe aber dennoch vieles in seinem Leben relativiert. „Gewisse Dinge erscheinen weniger dramatisch. Anderes, wie Sonnenaufgänge, genieße ich dafür plötzlich wieder mehr“, sagte Hintermann. Allen voran sei er froh, wieder mehr „Normalität“ zu haben und auf die Frage, wie es ihm geht, kurz und knapp mit „tipptopp“ antworten zu können.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.