„Staat trägt dazu bei, dass alles teurer wird“

„Inflation ist immer da“, so der Kammer-Chef. Doch Österreich liege mit vier Prozent im September deutlich über dem Euroraum, wo es im Schnitt 2,2 Prozent hinaufgegangen ist. „Das ist zu einem gewissen Grad hausgemacht“, meint Mahrer. Energie sei beispielsweise in Österreich teurer als in anderen Ländern. Und der Staat trägt durch Erhöhungen von Gebühren und Abgaben dazu bei, dass alles noch teurer wird.