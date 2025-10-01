Vorteilswelt
„The Smashing Machine“

Packendes Sportler-Biopic mit Dwayne Johnson

Unterhaltung
01.10.2025

Mark Kerr (Dwayne „The Rock“ Johnson in seiner ersten Charakterrolle) feiert im Ringen große Erfolge, doch die Olympischen Spiele 1996 in Atlanta werden zum Wendepunkt. Auf der Suche nach neuen Perspektiven landet er im Mixed Martial Arts, wo er sich erneut beweisen muss. Zwischen Ruhm, Erschöpfung und Schmerzmitteln droht er alles zu verlieren – sehr zum Unmut seiner Frau Dawn (Emily Blunt). Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zum packenden Sportler-Drama „The Smashing Machine“. 

Im Ring wird der ins Mixed-Martial-Arts-Geschäft eingestiegene vormalige Freistilringer Mark Kerr (Dwayne Johnson) zur Kampfmaschine. Niederlagen und die Schmerzen seines geschundenen Körpers behandelt er selbstzerstörerisch mit Opioiden. Seine manische Jagd nach dem immer nächsten großen Siegergeld gepaart mit seiner toxischen Selbstmedikation heißt seine Freundin (Emily Blunt) gar nicht gut. Es kriselt gewaltig!

Mark Kerr (Dwayne Johnson) muss sich als MMA-Fighter erneut beweisen.
Mark Kerr (Dwayne Johnson) muss sich als MMA-Fighter erneut beweisen.(Bild: © 2025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)
Dawn (Emily Blunt) macht sich Sorgen um ihren Ehemann.
Dawn (Emily Blunt) macht sich Sorgen um ihren Ehemann.(Bild: © 2025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)

Regisseur Benny Safdie setzt bei seinem Sportlerdrama auf die physische Wucht seines Protagonisten. Und der ist immerhin mit Anfang Fünfzig zwanzig Jahre älter als es Kerr am Höhepunkt seiner Karriere in den späten 1990er Jahren war! Jonson, dessen persönlicher sportlicher Background ja nicht unähnlich ist, liefert die wohl differenzierteste Performance seiner Filmografie ab, ohne sich jedoch ins Pathetische zu versteigen.

Lesen Sie auch:
Dwayne Johnson und Emily Blunt in Venedig.
„Krone“-Film-Interview
Dwayne Johnson: „Ich hatte Angst vor dieser Rolle“
01.09.2025
Ab dem 2.10 im Kino
The Smashing Machine zeigt den inneren Kampf
29.09.2025
„Krone“-Kino-Kritik
„One Battle After Another“: Explosive Polit-Satire
24.09.2025

Ein gewisser dokumentarischer Look tut dem Biopic gut, neben der überzeugenden MMA-Choreografie treffen auch die emotionalen Punchs punktgenau ins Schwarze.

Porträt von Christina Krisch
Christina Krisch
