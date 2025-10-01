Packendes Sportler-Biopic mit Dwayne Johnson

Mark Kerr (Dwayne „The Rock“ Johnson in seiner ersten Charakterrolle) feiert im Ringen große Erfolge, doch die Olympischen Spiele 1996 in Atlanta werden zum Wendepunkt. Auf der Suche nach neuen Perspektiven landet er im Mixed Martial Arts, wo er sich erneut beweisen muss. Zwischen Ruhm, Erschöpfung und Schmerzmitteln droht er alles zu verlieren – sehr zum Unmut seiner Frau Dawn (Emily Blunt). Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zum packenden Sportler-Drama „The Smashing Machine“.