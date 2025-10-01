Was hinter dem Münchner Großeinsatz steckt

Ein „Phantom“ in der Nachbarschaft

Weder in der Metzgerei noch in der Post oder beim nahe gelegen Bäcker kennt man Martin P. Nicht einmal für einen 94-jährigen Nachbarn, der hier seit 1950 wohnt, ist er ein Begriff. „Wir haben hier vorhin die Sirenen gehört und Polizeiautos gesehen“, sagte eine Mitarbeiterin der Metzgerei zum Nachrichtenportal „Focus Online“. „Da kriegt man direkt Gänsehaut“, meint die Verkäuferin, nachdem sie von den Hintergründen erfährt. „Man kann sich das gar nicht vorstellen.“ Ein Anwohner kannte den Killer vom Sehen. Er sei ein stiller Typ gewesen und habe offenbar allein in einer Einliegerwohnung gelebt.