Musk sprengt alle Rekorde: Niemand war je so reich

Erstmals besitzt ein einzelner Mensch ein Vermögen von einer halben Billion Dollar. Elon Musk hat am Mittwochnachmittag als erster Mensch der Geschichte die 500-Milliarden-Dollar-Marke (ca. 426 Milliarden Euro) durchbrochen – und lässt damit seine Verfolger weit hinter sich.
Das Vermögen des Unternehmers habe Echtzeit-Daten zufolge am Mittwochnachmittag diese historische Marke überschritten, berichtete das Magazin „Forbes“. Musk sei damit dem zweitreichsten Menschen der Welt, Larry Ellison, um 150 Milliarden Dollar voraus. Ellison ist der Gründer des US-Softwarekonzerns Oracle.
Tesla-Aktie treibt Vermögen nach oben
Der Aktienkurs von Tesla stieg am Montag um rund vier Prozent, wodurch sich Musks Vermögen auf einen Schlag um rund neun Milliarden Dollar erhöhte. Musk hält zwölf Prozent an Tesla, die aktuell 191 Milliarden Dollar wert seien, so „Forbes“.
Drei Standbeine des Mega-Vermögens
Hinzu komme eine 42-prozentige Beteiligung an dem Raumfahrtunternehmen SpaceX im Wert von 168 Milliarden Dollar. Weitere 60 Milliarden Dollar kämen aus Musks Anteil von 53 Prozent an xAI Holdings hinzu.
Diese Firma ging aus der Fusion von Musks KI-Unternehmen xAI mit dem 2022 von Musk übernommenen Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) hervor.
Bis zu eine Billion Dollar möglich
Der Tesla-Verwaltungsrat hat jüngst zudem ein neues Vergütungspaket für Musk vorgeschlagen, das ihm Tesla-Aktien im Wert von bis zu einer Billion Dollar einbringen könnte.
