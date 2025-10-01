Vorteilswelt
Halbe Billion geknackt

Musk sprengt alle Rekorde: Niemand war je so reich

Wirtschaft
01.10.2025 22:40
Im Schatten von Donald Trump durchlebte der reichste Mensch der Welt in diesem Jahr ein ...
Im Schatten von Donald Trump durchlebte der reichste Mensch der Welt in diesem Jahr ein Wechselbad der Gefühle – finanziell hat ihm sein politisches Engagement jedenfalls nicht wirklich geschadet.(Bild: AFP/JIM WATSON)

Erstmals besitzt ein einzelner Mensch ein Vermögen von einer halben Billion Dollar. Elon Musk hat am Mittwochnachmittag als erster Mensch der Geschichte die 500-Milliarden-Dollar-Marke (ca. 426 Milliarden Euro) durchbrochen – und lässt damit seine Verfolger weit hinter sich.

0 Kommentare

Das Vermögen des Unternehmers habe Echtzeit-Daten zufolge am Mittwochnachmittag diese historische Marke überschritten, berichtete das Magazin „Forbes“. Musk sei damit dem zweitreichsten Menschen der Welt, Larry Ellison, um 150 Milliarden Dollar voraus. Ellison ist der Gründer des US-Softwarekonzerns Oracle.

Tesla-Aktie treibt Vermögen nach oben
Der Aktienkurs von Tesla stieg am Montag um rund vier Prozent, wodurch sich Musks Vermögen auf einen Schlag um rund neun Milliarden Dollar erhöhte. Musk hält zwölf Prozent an Tesla, die aktuell 191 Milliarden Dollar wert seien, so „Forbes“.

Drei Standbeine des Mega-Vermögens
Hinzu komme eine 42-prozentige Beteiligung an dem Raumfahrtunternehmen SpaceX im Wert von 168 Milliarden Dollar. Weitere 60 Milliarden Dollar kämen aus Musks Anteil von 53 Prozent an xAI Holdings hinzu.

Diese Firma ging aus der Fusion von Musks KI-Unternehmen xAI mit dem 2022 von Musk übernommenen Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) hervor.

Lesen Sie auch:
US-Milliardär Elon Musk soll noch reicher werden.
An Ziele geknüpft
Tesla lockt Milliardär Musk mit Rekordvergütung
05.09.2025
Kalendereintrag verrät
Elon Musks Name soll in Epstein-Akten auftauchen
28.09.2025

Bis zu eine Billion Dollar möglich
Der Tesla-Verwaltungsrat hat jüngst zudem ein neues Vergütungspaket für Musk vorgeschlagen, das ihm Tesla-Aktien im Wert von bis zu einer Billion Dollar einbringen könnte.

