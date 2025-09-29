Karussell-Panne: Gäste in 80 Meter Höhe gefangen

Kurz vor Massenpanik wegen Überfüllung

Auch am Boden kam es aufgrund einer kurzfristigen Sperre zu schockierenden Szenen für die Besucher. Wiesnchef Christian Scharpf räumte daraufhin am Sonntag Fehler ein: Die Kommunikation sei wegen der Überfüllung „nicht optimal“ gewesen. Viele Gäste fühlten sich durch die Lautsprecherdurchsagen schlecht informiert, da nicht erklärt wurde, warum das Gelände auf der Theresienwiese gesperrt war, und gerieten daraufhin in Panik. „Wir wurden fast zerdrückt, weil es so eng war“, schilderte eine Besucherin der „Krone“.