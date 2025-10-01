Hitze und Regen machten Strich durch Rechnung

Die Erntebilanz in Kärnten fällt durchwachsen aus. Die Juni-Hitze, als es 15 Tage mehr als 30 Grad Celsius hatte, setzte vor allem dem Mais zu, der viel Wasser braucht. „Statt 14 Tonnen gab es nur sechs Tonnen Hektarertrag“, sagt Kärntens Landwirtschaftskammerpräsident Siegfried Huber. Speziell in Unterkärnten kam es durch Wassermangel und Hitze zu schweren Schädigungen. Auch die Soja-, Kürbis- und Kartoffelernte fiel unterdurchschnittlich aus.