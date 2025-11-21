Haschplantage im eigenen Schlafzimmer betrieben

In seinem Schlafzimmer Hasch angebaut hat ein 40-Jähriger aus dem Kärntner Bezirk Spittal. Nun wurde der Mann von den Kriminalisten dabei gestoppt.
Eine anonyme Anzeige brachte die Kriminalisten zu einer Cannabis-Indoor-Plantage in Spittal. „Am Donnerstag erfolgte eine freiwillige Nachschau in der Wohnung des 40-jährigen Mannes aus dem Bezirk Spittal“, geben die Beamten bekannt.
Haschpflanzen, -setzlinge und -keime angebaut
Dabei konnte im Schlafzimmer des Mannes eine professionelle Indoorplantage zur Aufzucht von Cannabispflanzen sichergestellt werden. „In der Indoorplantage befanden sich 24 Cannabispflanzen mit einer Höhe bis zu 70 Zentimeter und 28 Cannabissetzlinge und Keimlinge.“ Zudem wurden dort mehrere Hundert Gramm trockenes, gebrauchsfertiges Cannabiskraut aus einer vorherigen Cannabis-Indoor-Plantage sowie auch eine digitale Feinwaage vorgefunden.
Der Beschuldigte gab an, die illegalen Suchtmittel ausschließlich für den Eigenbedarf hergestellt zu haben. Der 40-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt werden.
