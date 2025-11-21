Haschplantage im eigenen Schlafzimmer betrieben

Haschpflanzen, -setzlinge und -keime angebaut

Dabei konnte im Schlafzimmer des Mannes eine professionelle Indoorplantage zur Aufzucht von Cannabispflanzen sichergestellt werden. „In der Indoorplantage befanden sich 24 Cannabispflanzen mit einer Höhe bis zu 70 Zentimeter und 28 Cannabissetzlinge und Keimlinge.“ Zudem wurden dort mehrere Hundert Gramm trockenes, gebrauchsfertiges Cannabiskraut aus einer vorherigen Cannabis-Indoor-Plantage sowie auch eine digitale Feinwaage vorgefunden.