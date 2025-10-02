Radstadt: Evakuierung nach Rauch im Hotel

Mehrere Hotelgäste mussten in Radtstadt (Salzburg) evakuiert werden. Denn in einem Technikraum hatte es plötzlich zu rauchen angefangen. Die Feuerwehr konnte schnell eingreifen.
Wegen Rauch aus dem Technikraum rückte am Mittwoch gegen Mittag die Freiwillige Feuerwehr Radstadt zu einem Hotel in den Taxerweg aus. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, waren die Gäste aus dem Hotel evakuiert worden und in Sicherheit.
Sicherung durchgebrannt
Es stellte sich heraus, dass eine Sicherung im Technikraum durchgebrannt war. Mittels Druckbelüfter sorgten die Einsatzkräfte dafür, dass der Technikraum und die Nebenräume rauchfrei wurden, zudem wurde ein Elektriker gerufen.
Der Einsatz der Feuerwehr konnte nach einer Stunde abgeschlossen werden. Verletzte gibt es keine.
Kommentare
