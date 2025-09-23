Polizei widerspricht Auinger zu Stadtfest-Kosten

Die Salzburger Polizei will dafür jedenfalls nicht verantwortlich sein. Sie stellte am Dienstag klar, „dass es aufgrund des Amoklaufes in Graz oder sonstiger Vorfälle zu keinen Erhöhungen der vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen beim Salzburger Stadtfest kam“. Es habe keine Anordnung für mehr Sicherheitspersonal gegeben. Die Stadt argumentierte am Dienstag mit dem verstärkten Einsatz von Rammschutz gegen Amokfahrten.