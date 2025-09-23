Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Keine neuen Auflagen

Polizei widerspricht Auinger zu Stadtfest-Kosten

Salzburg
23.09.2025 20:30
65.000 Besucher kamen zum Salzburger Stadtfest. Die Kosten stiegen von 500.000 Euro auf 880.000 ...
65.000 Besucher kamen zum Salzburger Stadtfest. Die Kosten stiegen von 500.000 Euro auf 880.000 Euro.(Bild: Markus Tschepp)

Erhöhte Sicherheitsauflagen hätten die Mehrkosten beim Stadtfest verursacht, sagt der Bürgermeister. Solche Auflagen gab es gar nicht, entgegnet die Salzburger Polizei.

0 Kommentare

Unter anderem verschärfte Sicherheitsmaßnahmen aufgrund des Amoklaufs in Graz haben die Kosten für das Stadtfest Ende Juni in die Höhe schnellen lassen. Statt budgetierter 500.000 Euro waren es 880.000 Euro – die „Krone“ berichtete. Wer ist nun verantwortlich für die höheren Kosten? Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) sprach von „erhöhten Sicherheitsauflagen durch die Behörde“.

Die Salzburger Polizei will dafür jedenfalls nicht verantwortlich sein. Sie stellte am Dienstag klar, „dass es aufgrund des Amoklaufes in Graz oder sonstiger Vorfälle zu keinen Erhöhungen der vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen beim Salzburger Stadtfest kam“. Es habe keine Anordnung für mehr Sicherheitspersonal gegeben. Die Stadt argumentierte am Dienstag mit dem verstärkten Einsatz von Rammschutz gegen Amokfahrten.

Kritik an den erhöhten Kosten kommt auch von der Opposition im Gemeinderat. „Wir haben damals schon vor den massiven Kosten und dem wenig durchdachten Konzept gewarnt“, sagt FPÖ-Klubchef Paul Dürnberger.

Lesen Sie auch:
Insgesamt kamen 65.000 Besucher zum Salzburger Stadtfest.
Kosten fast verdoppelt
Das Salzburger Stadtfest war deutlich zu teuer
22.09.2025

Neos-Gemeinderat Lukas Rupsch kritisiert: „Diese Zahlen senden gerade in einer Zeit, in der ständig vom Sparen die Rede ist, das völlig falsche Signal. Für uns steht fest, dass eine detaillierte Auflistung der Kosten des Stadtfestes notwendig ist.“

Porträt von Matthias Nagl
Matthias Nagl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen unterstreicht: „Wir schließen keine Option aus, ...
Drohnensichtungen
Premier: „Bisher schwerster Anschlag“ auf Dänemark
Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
170.353 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
147.302 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
141.008 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2008 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1808 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1694 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf