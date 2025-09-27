Halleiner Stadtfest kostet 205.000 Euro

Trotz Gegenwinds erhöht Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) finanzielle Mittel für das Stadtfest im kommenden Jahr. Er betont: „Wir haben die Kosten im Griff.“
Völlig aus dem Ruder liefen bekanntlich in Salzburg die Kosten für das Stadtfest im vergangenen Juni. Die „Krone“ berichtete: Statt veranschlagter 500.000 Euro kostete den Steuerzahler der zweitägige Spaß schließlich satte 880.000 Euro. Auch in Hallein war das heurige Stadtfest teurer als geplant.
Allerdings: Hier musste der Tourismusverband (TVB) als Veranstalter die Mehrkosten tragen. „Sie haben ordentlich draufgelegt“, sagt Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ). Die Stadt übernimmt jährlich die Hälfte der Kosten – allerdings nur die zuvor veranschlagten.
„Wir haben die Kosten im Griff“
Im kommenden Jahr erhöht man die Mittel für das Stadtfest. 205.000 Euro ist das Budget für die Veranstaltung, die Kosten teilen sich Stadtgemeinde und TVB erneut. „Es wird alles teurer, aber wir haben die Kosten im Griff“, betont Stangassinger. Denn: „Das Stadtfest darf maximal 20 Prozent mehr kosten als veranschlagt. Mehr tragen wir nicht mit, das fällt dann auf den TVB zurück.“
ÖVP: „Warum keine Nummer kleiner?“
Den Beschluss hierzu fällte die Gemeindevertretung bei ihrer jüngsten Sitzung – allerdings nur mit den Stimmen der SPÖ. „In Zeiten wie diesen darf man nicht so viel Geld für ein Fest ausgeben. Es würde definitiv auch eine Nummer kleiner gehen“, poltert etwa ÖVP-Gemeindevertreterin Katharina Seywald.
Fix ist jedenfalls schon der Termin am 27. Juni 2026. Stangassinger: „Auch wenn das wieder wie in diesem Jahr mit dem Stadtfest in Salzburg kollidieren sollte.“
Kommentare
