Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tennengau

Halleiner Stadtfest kostet 205.000 Euro

Salzburg
27.09.2025 08:00
Im heurigen Juni kamen laut Veranstalter mehr als 10.000 Besucher zum Stadtfest.
Im heurigen Juni kamen laut Veranstalter mehr als 10.000 Besucher zum Stadtfest.(Bild: Hallein/Rohrer/Wildbild)

Trotz Gegenwinds erhöht Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) finanzielle Mittel für das Stadtfest im kommenden Jahr. Er betont: „Wir haben die Kosten im Griff.“

0 Kommentare

Völlig aus dem Ruder liefen bekanntlich in Salzburg die Kosten für das Stadtfest im vergangenen Juni. Die „Krone“ berichtete: Statt veranschlagter 500.000 Euro kostete den Steuerzahler der zweitägige Spaß schließlich satte 880.000 Euro. Auch in Hallein war das heurige Stadtfest teurer als geplant.

Allerdings: Hier musste der Tourismusverband (TVB) als Veranstalter die Mehrkosten tragen. „Sie haben ordentlich draufgelegt“, sagt Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ). Die Stadt übernimmt jährlich die Hälfte der Kosten – allerdings nur die zuvor veranschlagten.

Lesen Sie auch:
Insgesamt kamen 65.000 Besucher zum Salzburger Stadtfest.
Kosten fast verdoppelt
Das Salzburger Stadtfest war deutlich zu teuer
22.09.2025
Keine neuen Auflagen
Polizei widerspricht Auinger zu Stadtfest-Kosten
23.09.2025

„Wir haben die Kosten im Griff“
Im kommenden Jahr erhöht man die Mittel für das Stadtfest. 205.000 Euro ist das Budget für die Veranstaltung, die Kosten teilen sich Stadtgemeinde und TVB erneut. „Es wird alles teurer, aber wir haben die Kosten im Griff“, betont Stangassinger. Denn: „Das Stadtfest darf maximal 20 Prozent mehr kosten als veranschlagt. Mehr tragen wir nicht mit, das fällt dann auf den TVB zurück.“

ÖVP: „Warum keine Nummer kleiner?“
Den Beschluss hierzu fällte die Gemeindevertretung bei ihrer jüngsten Sitzung – allerdings nur mit den Stimmen der SPÖ. „In Zeiten wie diesen darf man nicht so viel Geld für ein Fest ausgeben. Es würde definitiv auch eine Nummer kleiner gehen“, poltert etwa ÖVP-Gemeindevertreterin Katharina Seywald.

Fix ist jedenfalls schon der Termin am 27. Juni 2026. Stangassinger: „Auch wenn das wieder wie in diesem Jahr mit dem Stadtfest in Salzburg kollidieren sollte.“

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
114.299 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Ausland
Mord im Paradies: Frau (57) stammte aus Österreich
101.065 mal gelesen
In Costa Rica wurden die Leichen eines deutschen Ehepaars entdeckt. Die Frau (Bild) stammte ...
Steiermark
Als Babys vertauscht, nach 35 Jahren gefunden
101.035 mal gelesen
Jessica (links) und Doris haben sich gefunden. Die „Krone“ kennt ihre Geschichte. 
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
3090 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1373 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1289 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf