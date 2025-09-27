Halleiner Stadtfest kostet 205.000 Euro

„Wir haben die Kosten im Griff“

Im kommenden Jahr erhöht man die Mittel für das Stadtfest. 205.000 Euro ist das Budget für die Veranstaltung, die Kosten teilen sich Stadtgemeinde und TVB erneut. „Es wird alles teurer, aber wir haben die Kosten im Griff“, betont Stangassinger. Denn: „Das Stadtfest darf maximal 20 Prozent mehr kosten als veranschlagt. Mehr tragen wir nicht mit, das fällt dann auf den TVB zurück.“