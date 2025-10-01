F1 bringt grünen Verbrenner und aktive Aerodynamik

Die größte Änderung betrifft die elektrische Komponente, die massiv aufgewertet wird. Bei den Bremsvorgängen wird deutlich mehr Energie rekuperiert als bisher, der Output der Batterie steigt von aktuell 120 kW auf 350 kW fast um den Faktor drei. Gleichzeitig sinkt die Leistung des V6-Verbrenners auf rund 400 kW. Rund 45 Prozent der Gesamtleistung, die bei über 1000 PS liegt, steuert die Batterie bei, etwas mehr als die Hälfte kommt vom Verbrenner, der damit viel weniger Sprit verbraucht. Statt aktuell 105 kg pro Rennen werden es in Zukunft zwischen 75 und 80 kg sein.