Wiener IS-Braut wieder frei: „Sohn war Rettung“

Mit 14 Jahren radikalisiert

„Wir müssen uns heute auf eine Zeitreise begeben“, beginnt Verteidigerin Anna Mair. „Vor uns sitzt nämlich eigentlich nicht eine 26-jährige Frau, sondern eine 15-jährige Jugendliche.“ In diesem Alter hatte sie durch ihre Cousine das erste Mal Kontakt mit dem IS. „Ich habe keine Zukunftsvorstellungen gehabt. Sie haben für alle Fragen eine Antwort geliefert“, so die Angeklagte. Sie begann, sich zu bedecken, die Religion sehr streng auszuleben. „Es war komisch am Anfang, aber ich war so drinnen, dass ich das alles geglaubt habe. Meine Mutter war sehr schockiert.“ Sie erzog ihre Tochter nach den westlichen Werten.