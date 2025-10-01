„Einfach Idioten, ich wurde als Hitler beschimpft“

Im Vergleich zwischen den im Zweijahresrhythmus wechselnden Austragungsorten des Kontinentalvergleichs sieht Kaymer in Bezug auf das Publikum einen klaren Sieger. Im Podcast „Tee Time“ erklärte er: „Beide Fanlager haben Vor- und Nachteile. Die Europäer sind aber einfach respektvoller. Klar, auch bei uns gibt es ein paar Idioten, aber in Amerika ist es noch mal ein anderes Level.“ Gerade Aktionen wie solche gegen McIlroys Frau Erica Stoll kritisierte Kaymer: „Wenn die Familie mit reingezogen wird, hat das nichts mehr mit Sport zu tun. Ich finde, man sollte die sportliche Leistung respektieren.“