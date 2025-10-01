Rührende Hochzeit trotz traurigem Hintergrund

Sie hat „Ja“ gesagt – aber nicht in der Kirche, sondern in einem liebevoll aufgebauten Standesamt im Krankenhaus. Trotz traurigem Hintergrund feierten Elisabeth und Stefan Huber den schönsten Tag ihres Lebens im Universitätsklinikum Neunkirchen in Niederösterreich.
Einen nicht ganz so alltäglichen Einsatzort hatte kürzlich Standesbeamtin Birgit Prinz. Sie führte eine Trauung auf der Bettenstation 3 im Universitätsklinikum Neunkirchen durch.
Das glückliche Paar lernte sich vor zwei Jahren kennen. Leider erkrankte Stefan schwer und musste stationär behandelt werden. Kurzerhand wurde die feierliche Trauung mithilfe des Pflegeteams auf die Krankenstation verlegt.
Seifenblasen, Rosenblätter und sogar eine Torte
„Ich war tief berührt von dem, was das Pflegepersonal für uns auf die Beine gestellt hat“, so die Braut sichtlich beeindruckt. „Alles war so schön hergerichtet – mit so viel Herzblut.“
Der Aufenthaltsraum wurde in einen festlich geschmückten Trauungssaal umgewandelt, Rosenblätter, Musik, Seifenblasen und sogar eine Hochzeitstorte aus der Krankenhausküche standen bereit. „Es war die schönste Hochzeit, die wir nie vergessen werden. Ein riesengroßes Danke an das ganze Team“, erklärt die frischvermählte Elisabeth.
