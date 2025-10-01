Rührende Hochzeit trotz traurigem Hintergrund

Der Aufenthaltsraum wurde in einen festlich geschmückten Trauungssaal umgewandelt, Rosenblätter, Musik, Seifenblasen und sogar eine Hochzeitstorte aus der Krankenhausküche standen bereit. „Es war die schönste Hochzeit, die wir nie vergessen werden. Ein riesengroßes Danke an das ganze Team“, erklärt die frischvermählte Elisabeth.