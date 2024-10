Gericht beschließt Rückholung von IS-Anhängerin

Haftähnliche Zustände im IS-Lager

Offenbar kamen bei Maria G. langsam Zweifel auf. Denn die Zustände in IS-Lagern seien schwierig, es fehle vor allem an medizinischer Versorgung. Das sei vor allem für die beiden Söhne eine schwierige Situation. Schon Ende Juni berichtete Politikwissenschaftler Thomas Schmidinger über eine Begegnung mit der Salzburgerin Maria G. Laut seinen Aussagen, mache sie sich Sorgen, dass ihre Kinder im Camp verrohen würden und keine Schule besuchen könnten. Daher strebe die Frau eine Rückkehr nach Österreich an, auch wenn ihr ein Strafverfahren wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation drohe. Denn die Zustände seien ohnehin bereits haftähnlich, ein Ende nicht absehbar.