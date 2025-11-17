WHO warnt vor Tabak-Lobbyisten in eigenen Reihen

Experten: Filter verleiten dazu, Giftstoffe tiefer zu inhalieren

Die WHO würde ein Filterverbot zwar begrüßen, doch die Besteuerung von Tabak würde den Verbrauch noch viel stärker schrumpfen lassen, sagte Krug der Deutschen Presse-Agentur. „Die Tabak- und Nikotinindustrie ist mit immer neuen Produkten unterwegs, etwa den Vapes, weil sie junge Leute ansprechen, die sie damit früh nikotinabhängig machen – so sichern sie ihren Markt“, sagte die Ärztin Ulrike Helbig, die das Berliner Büro der Deutschen Krebshilfe leitet. Laut den Fachleuten reduzieren Filter die Gefährlichkeit des Rauchens praktisch nicht, sondern verleiten dazu, Giftstoffe tiefer in die Lunge zu inhalieren. Die Vorschläge sind nicht als verbindliche Maßnahmen konzipiert.