„Gedemütigtes Italien“ nach Quali-Fiasko am Boden!

Italien wurde „zu schwer bestraft“

Doch statt sich Selbstvertrauen für die Playoffs zu holen, setzte es einen ähnlichen Dämpfer wie zum Quali-Start beim 0:3 in Norwegen. Danach hatte Coach Luciano Spalletti gehen müssen. Nachfolger Gattuso ist aber nicht viel weiter gekommen. Das 1:4 reihte sich ein in eine Liste von schwachen Auftritten. Gegen Norwegen waren die Gastgeber vor der Pause dominant und durch Francesco Pio Esposito in Führung gegangen. In den zweiten 45 Minuten aber gingen die Italiener im Regen von Mailand unter, die Norweger schlugen gleich vier Mal zu. Gattuso fand, sein Team sei „zu schwer bestraft worden“.