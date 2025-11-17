Krimi-Star Felix Eitner mit 58 Jahren verstorben

Der aus zahlreichen TV-Krimis – von „Tatort“ über „Polizeiruf 110“ bis zu „Der Alte“ bekannte deutsche Schauspieler Felix Eitner ist tot. Er wurde nur 58 Jahre alt.
Neben den Krimipartien war Eitner in der ARD-Vorabendserie „Alles Klara“ ebenfalls als Hauptkommissar zu sehen. Und in Doris Dörries Filmduo „Kirschblüten“ und „Kirschblüten & Dämonen“ spielte er den Sohn des Protagonistenpaares.
Mit Max Ophüls Preis ausgezeichnet
Im Jahr 1996 wurde der aus Freiburg stammende und an der Folkwang Universität der Künste ausgebildete Darsteller mit dem Max Ophüls Preis für die Rolle des „TS“ im Fernsehfilm „Brüder auf Leben und Tod“ ausgezeichnet, dem 2005 ein Bambi für das Biopic „Margarete Steiff“ mit Heike Makatsch folgte.
Abseits dessen hatte Eitner einen Hang zum Humor, wie er 2016 auch in einem Interview unterstrich: „Ich würde gern öfter in guten Komödien mitspielen. Ich mag gern schwarzen britischen Humor, aber auch österreichischen.“
