Krimi-Star Felix Eitner mit 58 Jahren verstorben

Mit Max Ophüls Preis ausgezeichnet

Im Jahr 1996 wurde der aus Freiburg stammende und an der Folkwang Universität der Künste ausgebildete Darsteller mit dem Max Ophüls Preis für die Rolle des „TS“ im Fernsehfilm „Brüder auf Leben und Tod“ ausgezeichnet, dem 2005 ein Bambi für das Biopic „Margarete Steiff“ mit Heike Makatsch folgte.