Den Adventzauber in Dürnstein erleben!

Besonders beeindruckend: Dürnstein setzt heuer auf eine vollkommen neue Adventwelt. Das festlich erleuchtete Adventschiff – der erste schwimmende Adventmarkt Österreichs – glitzert direkt auf der blauen Donau und bietet Ausstellern wie Besuchern ein einzigartiges Ambiente. Entlang des Donauufers reihen sich hochwertige Stände, der barocke Stiftshof wird zur romantischen Kulisse, der Schlosshof öffnet seine Tore und der liebevoll gestaltete Weihnachtsweg verbindet die Schauplätze zu einem stimmungsvollen Gesamterlebnis, das Tradition, Kultur und Genuss perfekt vereint.