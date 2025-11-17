Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Gewinnspiel

Den Adventzauber in Dürnstein erleben!

Gewinnspiele
17.11.2025 14:00
(Bild: Loco_Veranstaltungen.)

Die Wachau wird im Advent 2025 zur märchenhaften Weihnachtskulisse – und die Krone bringt Sie mitten hinein! Denn heuer feiert Dürnstein ein österreichweit einzigartiges Highlight: den ersten schwimmenden Adventmarkt, direkt auf der winterlichen Donau. Zwischen barocker Altstadt, glitzernden Lichtern und festlich dekorierten Gassen entsteht ein Adventzauber, wie man ihn sonst nur aus Filmen kennt.

0 Kommentare

An den Wochenenden zwischen dem 21. November und 14. Dezember sowie am 8. Dezember verwandeln sich Stiftshof, Donauufer und das glänzende Adventschiff in eine Bühne voller Kunsthandwerk, Musik, Genussmomente und magischer Lichtspiele. Ein Markt, den man nicht nur besucht – sondern mit allen Sinnen erlebt.

(Bild: Loco_Veranstaltungen.)

Besonders beeindruckend: Dürnstein setzt heuer auf eine vollkommen neue Adventwelt. Das festlich erleuchtete Adventschiff – der erste schwimmende Adventmarkt Österreichs – glitzert direkt auf der blauen Donau und bietet Ausstellern wie Besuchern ein einzigartiges Ambiente. Entlang des Donauufers reihen sich hochwertige Stände, der barocke Stiftshof wird zur romantischen Kulisse, der Schlosshof öffnet seine Tore und der liebevoll gestaltete Weihnachtsweg verbindet die Schauplätze zu einem stimmungsvollen Gesamterlebnis, das Tradition, Kultur und Genuss perfekt vereint.

Und jetzt kommt das Beste: Die Krone verlost traumhafte Preise, die Ihren Advent unvergesslich machen!

Jetzt mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost anlässlich des Starts des ersten schwimmenden Adventmarkts in Österreich tolle Preise an alle Teilnehmer. Wir verlosen 

  • 5x1 Übernachtungen für je zwei Personen im Steigenberger Hotel und Spa Krems

  • 5x  € 50 Konsumationsgutscheine für Essen und Getränke

Unter allen weiteren Teilnehmern verlosen wir zudem auch noch

  • 5x2 Dauerkarten für alle 13 Veranstaltungstage des Wachauer Advent in Dürnstein
  • 50x3 Tageskarten für den Wachauer Advent in Dürnstein, einlösbar während der gesamten Laufzeit. 

Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 25. November, 09:00 Uhr. Die Gewinner der Dauerkarten werden bereits am 20. November kontaktiert. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Niederösterreich“ Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss am 25. 11 noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
180.735 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
178.302 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
150.736 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
824 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
707 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf