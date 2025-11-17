Den Adventzauber in Dürnstein erleben!

Die Wachau wird im Advent 2025 zur märchenhaften Weihnachtskulisse – und die Krone bringt Sie mitten hinein! Denn heuer feiert Dürnstein ein österreichweit einzigartiges Highlight: den ersten schwimmenden Adventmarkt, direkt auf der winterlichen Donau. Zwischen barocker Altstadt, glitzernden Lichtern und festlich dekorierten Gassen entsteht ein Adventzauber, wie man ihn sonst nur aus Filmen kennt.
An den Wochenenden zwischen dem 21. November und 14. Dezember sowie am 8. Dezember verwandeln sich Stiftshof, Donauufer und das glänzende Adventschiff in eine Bühne voller Kunsthandwerk, Musik, Genussmomente und magischer Lichtspiele. Ein Markt, den man nicht nur besucht – sondern mit allen Sinnen erlebt.
Besonders beeindruckend: Dürnstein setzt heuer auf eine vollkommen neue Adventwelt. Das festlich erleuchtete Adventschiff – der erste schwimmende Adventmarkt Österreichs – glitzert direkt auf der blauen Donau und bietet Ausstellern wie Besuchern ein einzigartiges Ambiente. Entlang des Donauufers reihen sich hochwertige Stände, der barocke Stiftshof wird zur romantischen Kulisse, der Schlosshof öffnet seine Tore und der liebevoll gestaltete Weihnachtsweg verbindet die Schauplätze zu einem stimmungsvollen Gesamterlebnis, das Tradition, Kultur und Genuss perfekt vereint.
Und jetzt kommt das Beste: Die Krone verlost traumhafte Preise, die Ihren Advent unvergesslich machen!
Jetzt mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost anlässlich des Starts des ersten schwimmenden Adventmarkts in Österreich tolle Preise an alle Teilnehmer. Wir verlosen
5x1 Übernachtungen für je zwei Personen im Steigenberger Hotel und Spa Krems
5x € 50 Konsumationsgutscheine für Essen und Getränke
Unter allen weiteren Teilnehmern verlosen wir zudem auch noch
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 25. November, 09:00 Uhr. Die Gewinner der Dauerkarten werden bereits am 20. November kontaktiert.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Niederösterreich“ Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss am 25. 11 noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
