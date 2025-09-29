Vorteilswelt
Machtwort von Charles!

Keine Weihnachts-Einladung für Andrew und „Fergie“

Royals
29.09.2025 14:50
König Charles soll mit seinem Bruder Prinz Andrew nach den neuesten Entwicklungen ein Machtwort ...
König Charles soll mit seinem Bruder Prinz Andrew nach den neuesten Entwicklungen ein Machtwort gesprochen haben.(Bild: Toby Melville / REUTERS / picturedesk.com)

Jetzt ist das Maß für König Charles endgültig voll! Nach den neuesten Enthüllungen um den Mail-Kontakt von Sarah Ferguson mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein spricht der britische Monarch ein Machtwort – und zieht die Reißleine!

Schon 2019 trat Prinz Andrew von seinen royalen Verpflichtungen zurück, nachdem Missbrauchsvorwürfe sowie Berichte über seine enge Freundschaft mit Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell für viel Wirbel gesorgt hatten.

Charles traf knallharte Entscheidung
Doch der König zeigte sich milde, lud nicht nur seinen Bruder, sondern auch seine Ex-Schwägerin Sarah Ferguson regelmäßig zu Familienfeiern ein. Und selbst bei religiösen Feierlichkeiten, etwa bei Ostergottesdiensten oder der traditionellen Weihnachtsmesse auf Sandringham, war der Herzog von York immer wieder einmal dabei.

Gemeinsame öffentliche Auftritte von Prinz Andrew und Sarah Ferguson mit der Royal Family wird ...
Gemeinsame öffentliche Auftritte von Prinz Andrew und Sarah Ferguson mit der Royal Family wird es künftig wohl nicht mehr geben.(Bild: EPA/NEIL HALL)

Aber jetzt ist das Maß für den britischen Monarchen endgültig voll! Das berichtete die „Daily Mail“ nun auf Berufung auf eine royale Quelle. Demnach habe Charles ein Machtwort mit Andrew und „Fergie“ gesprochen. „Ihnen wurde mitgeteilt, dass sie bei den Weihnachtsfeierlichkeiten der königlichen Familie auf Sandringham nicht willkommen sind.“

Andrew und „Fergie“ künftig „unsichtbar“?
Das bestätigte ein royaler Insider auch der „Times“. Demnach soll Charles deutlich gemacht haben, dass er es begrüßen würde, würden Andrew und „Fergie“ bei Zusammenkünften künftig „unsichtbar“ bleiben. „Man kann niemanden aus seiner Rolle als Bruder entlassen. Aber wenn der Herzog und die Herzogin dieses Jahr genauso ehrenhaft handeln würden wie letztes Jahr, wäre das das Beste für alle und die Familie wäre nicht enttäuscht, nicht zuletzt, da dem König weitere schwierige Entscheidungen erspart blieben“, führte ein Insider aus. 

Die geleakten E-Mails von Sarah Ferguson an Jeffrey Epstein sollen das Fass zum Überlaufen ...
Die geleakten E-Mails von Sarah Ferguson an Jeffrey Epstein sollen das Fass zum Überlaufen gebracht haben.(Bild: EPA/NEIL HALL)

Denn auch im letzten Jahr fehlte Prinz Andrew bei der royalen Weihnachtsfeier – allerdings wegen eines anderen Skandals. Wie es damals hieß, hätte ein angeblicher China-Spion in der Vergangenheit die Gunst des Herzogs von York gewonnen. 

Bei anderen Familienanlässen sollen Andrew und seine Ex-Gattin, die trotz Scheidung im Jahr 1996 gemeinsam in der Royal Lodge auf Schloss Windsor wohnen, zudem in Zukunft möglichst unauffällig bleiben und durch diskrete Eingänge kommen und gehen, so der Wunsch des Königs.

Ferguson schrieb an „lieben Freund“ Epstein
Freunde der Herzogin von York erklärten der Zeitung daraufhin, sie sei „am Boden zerstört über die Peinlichkeiten, die in den letzten Monaten entstanden seien“, und plane, „sich zu gegebener Zeit der weiteren königlichen Familie zu erklären“.

Der Grund für Charles‘ Knallhart-Entscheidung soll eine geleakte E-Mail von Sarah Ferguson an Jeffrey Epstein gewesen sein. Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, habe die Ex-Ehefrau von Prinz Andrew den Sexualstraftäter in einer Nachricht als „lieben, lieben Freund“ bezeichnet – und das, nachdem sie sich öffentlich von ihm distanziert hatte.

Lesen Sie auch:
Prinz William ist nach Schottland geflogen, um Zeit mit seinem Vater König Charles zu ...
Charles & William
„Vater-Sohn-Urlaub“ wird zum royalen Krisengipfel!
26.09.2025
Erste Konsequenzen
Epstein-Mails aufgetaucht: Charity feuert Ferguson
22.09.2025
Skandal um Fergie
Ferguson & Epstein: Geheime E-Mails aufgetaucht
21.09.2025

Ihre öffentliche Reue erklärte die heute 65-Jährige damit, dass sie ihre „Karriere als Kinderbuchautorin und Kinderwohltäterin schützen“ wolle.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Folgen Sie uns auf