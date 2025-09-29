Keine Weihnachts-Einladung für Andrew und „Fergie“

Andrew und „Fergie“ künftig „unsichtbar“?

Das bestätigte ein royaler Insider auch der „Times“. Demnach soll Charles deutlich gemacht haben, dass er es begrüßen würde, würden Andrew und „Fergie“ bei Zusammenkünften künftig „unsichtbar“ bleiben. „Man kann niemanden aus seiner Rolle als Bruder entlassen. Aber wenn der Herzog und die Herzogin dieses Jahr genauso ehrenhaft handeln würden wie letztes Jahr, wäre das das Beste für alle und die Familie wäre nicht enttäuscht, nicht zuletzt, da dem König weitere schwierige Entscheidungen erspart blieben“, führte ein Insider aus.