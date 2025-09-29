Vorteilswelt
Robe mit Wow-Faktor

Charlotte Casiraghi legt funkelnden Auftritt hin

Royals
29.09.2025 13:56
Charlotte Casiraghi war in Paris ein absoluter Hingucker.
Charlotte Casiraghi war in Paris ein absoluter Hingucker.(Bild: CYRIL PECQUENARD / Action Press/Sipa / picturedesk.com)

Dass Charlotte Casiraghi ein Händchen für ausgefallene Looks hat, ist längst bekannt. Kurz vor dem Start der Pariser Modewoche legte sie am Wochenende einen funkelnden Auftritt hin.

Ab dem 29. September dreht sich in Paris wieder alles um das Thema Mode. Eine, die mit ihrem atemberaubenden Stil immer wieder für Schlagzeilen sorgt, gab am Wochenende schon mal einen Vorgeschmack auf die kommenden Wochen.

Glamour-Look von Chanel
Denn bei einem Auftritt in der Opéra Garnier entfachte Charlotte Casiraghi ein wahres Blitzlichtgewitter. Kein Wunder, immerhin wurde die neue Ballsaison eröffnet und die Tochter von Caroline von Hannover machte dem glamourösen Thema alle Ehre.

Mit diesem Chanel-Look traf Charlotte Casiraghi mal wieder ins Schwarze.
Mit diesem Chanel-Look traf Charlotte Casiraghi mal wieder ins Schwarze.(Bild: CYRIL PECQUENARD / Action Press/Sipa / picturedesk.com)

Die 39-Jährige trug nämlich wie immer Chanel, dieses Mal hatte sie eine Tüllrobe mit einem wahren Wow-Faktor gewählt. Denn das schwarze Designerkleid aus gestuftem Tüll war über und über mit glitzernden Punkten überzogen, die im Scheinwerferlicht funkelten wie die Sterne am Nachthimmel. 

Unter dem tiefen V-Ausschnitt verlief zudem ein Band aus silbernen Glitzerdetails, die dem Chanel-Look noch zusätzlich das gewisse Etwas verlieh. 

Pinker Lippenstift als Blickfang
Im Gegensatz zum auffälligen Designerkleid fiel das Make-up von Charlotte Casiraghi schlicht aus. Etwas Lidschatten, ein Hauch Rouge und pinker Lippenstift unterstrichen das fast schon feenhafte Auftreten der Enkelin von Grace Kelly.

Ihre dunklen Haare hatte Casiraghi zudem zum schlichten Dutt am Hinterkopf zusammengebunden. Auf auffälligen Schmuck oder weitere Accessoires verzichtete sie.

