Austria jubelt:

„Wir schreiben gerade unser kleines Märchen“

Frauenfußball
01.10.2025 07:59
Großer Jubel bei den Frauen der Wiener Austria
Großer Jubel bei den Frauen der Wiener Austria(Bild: Austria/Lea Herold)

Die Wiener Austria siegte im Frauen-Hit bei St. Pölten 1:0. Violetter Liga-Leader ist nun schon fünf Punkte vorne.

0 Kommentare

Riesenjubel. Grenzenlose Freude – Austrias Girls schlugen gestern Serienmeister St. Pölten auswärts mit 1:0, führen so nach sieben Runden mit dem Punktemaximum und fünf Zählern Vorsprung.

„Wir schreiben gerade unser kleines Märchen“
Klar, dass auch Trainer Stefan Kenesei voller Freude war. „Wir sind überglücklich, schweben auf Wolke sieben und schreiben gerade unser kleines Märchen.“ Das Siegtor fiel in der 61. Minute: Triendl zog nach innen, schloss ins kurze Eck ab. „Wir hatten schon in der ersten Halbzeit Chancen, ließen dann eigentlich kaum etwas zu und hatten durch Kappenberger im Finish die große Chance auf das 2:0“, schilderte Kenesei, dessen Team in 12 Saison-Pflichtspielen erst zwei Gegentore kassierte (0:2 gegen den FC Paris) und im ÖFB-Cup-Achtelfinale wieder auf den SKN prallt (dazu etwa Landhaus auf die Vienna). Trotz des Jubels weiß Kenesei, dass noch nichts entschieden ist, gibt’s doch samt Play-off wohl noch dreimal das direkte Duell.

Die Vienna, aktuell nur Liga-Sechster, holte die finnische Defensivallrounderin Sini Laaksonen.

Die 29-jährige Ex-Nachwuchsteamspielerin, nach mehreren Europa-Stationen zuletzt beim türkischen Meister ABB Fomget SK in Ankara, bringt laut Trainer Mark Dobrounig „viel Erfahrung mit und wird uns die nötige Stabilität geben. Ihre Präsenz, Zweikampfstärke und Übersicht können wir gut brauchen.“

