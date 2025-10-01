Die Wiener Austria siegte im Frauen-Hit bei St. Pölten 1:0. Violetter Liga-Leader ist nun schon fünf Punkte vorne.
Riesenjubel. Grenzenlose Freude – Austrias Girls schlugen gestern Serienmeister St. Pölten auswärts mit 1:0, führen so nach sieben Runden mit dem Punktemaximum und fünf Zählern Vorsprung.
„Wir schreiben gerade unser kleines Märchen“
Klar, dass auch Trainer Stefan Kenesei voller Freude war. „Wir sind überglücklich, schweben auf Wolke sieben und schreiben gerade unser kleines Märchen.“ Das Siegtor fiel in der 61. Minute: Triendl zog nach innen, schloss ins kurze Eck ab. „Wir hatten schon in der ersten Halbzeit Chancen, ließen dann eigentlich kaum etwas zu und hatten durch Kappenberger im Finish die große Chance auf das 2:0“, schilderte Kenesei, dessen Team in 12 Saison-Pflichtspielen erst zwei Gegentore kassierte (0:2 gegen den FC Paris) und im ÖFB-Cup-Achtelfinale wieder auf den SKN prallt (dazu etwa Landhaus auf die Vienna). Trotz des Jubels weiß Kenesei, dass noch nichts entschieden ist, gibt’s doch samt Play-off wohl noch dreimal das direkte Duell.
Die Vienna, aktuell nur Liga-Sechster, holte die finnische Defensivallrounderin Sini Laaksonen.
Die 29-jährige Ex-Nachwuchsteamspielerin, nach mehreren Europa-Stationen zuletzt beim türkischen Meister ABB Fomget SK in Ankara, bringt laut Trainer Mark Dobrounig „viel Erfahrung mit und wird uns die nötige Stabilität geben. Ihre Präsenz, Zweikampfstärke und Übersicht können wir gut brauchen.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.