„Wir schreiben gerade unser kleines Märchen“

Klar, dass auch Trainer Stefan Kenesei voller Freude war. „Wir sind überglücklich, schweben auf Wolke sieben und schreiben gerade unser kleines Märchen.“ Das Siegtor fiel in der 61. Minute: Triendl zog nach innen, schloss ins kurze Eck ab. „Wir hatten schon in der ersten Halbzeit Chancen, ließen dann eigentlich kaum etwas zu und hatten durch Kappenberger im Finish die große Chance auf das 2:0“, schilderte Kenesei, dessen Team in 12 Saison-Pflichtspielen erst zwei Gegentore kassierte (0:2 gegen den FC Paris) und im ÖFB-Cup-Achtelfinale wieder auf den SKN prallt (dazu etwa Landhaus auf die Vienna). Trotz des Jubels weiß Kenesei, dass noch nichts entschieden ist, gibt’s doch samt Play-off wohl noch dreimal das direkte Duell.