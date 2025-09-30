Austria nach 1:0 in St. Pölten klar an der Spitze!

Triendl-Schuss ins Glück

Die Austria war schon in der ersten Hälfte dem Führungstreffer nahe. Ein Kopfball von Lotta Cordes nach einer Freistoßflanke landete aber an der rechten Stange. SKN-Torfrau Carina Schlüter hätte sich vergeblich gestreckt. Nach Seitenwechsel nahm sich Triendl nach einer Einzelaktion von knapp außerhalb des Strafraumes ein Herz und traf ins kurze, linke Eck. Die Chance auf die vorzeitige Entscheidung vergab in der Nachspielzeit Julia Kappenberger. Die Deutsche luchste Schlüter den Ball ab, rollte das Spielgerät aber am leeren Tor vorbei (92.). Für den SKN war die erste Saisonniederlage dennoch nicht mehr zu verhindern.