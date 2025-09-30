Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frauen-Liga

Austria nach 1:0 in St. Pölten klar an der Spitze!

Frauenfußball
30.09.2025 21:58
Lena Triendl
Lena Triendl(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures)

Die Wiener Austria hat den Schlager der Frauen-Fußball-Bundesliga für sich entschieden. Die Wienerinnen setzten sich am Dienstagabend im Nachtragsspiel bei Serienmeister SKN St. Pölten mit 1:0 (0:0) durch und bauten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze nach sieben Runden auf fünf Punkte aus. Das Goldtor erzielte Lena Triendl in der 61. Minute.

0 Kommentare

Im Gegensatz zur Austria, die die Qualifikation für die Königsklasse knapp verpasst hatte, tritt St. Pölten in dieser Saison zum vierten Mal in Folge in der Champions League an. Die Violetten haben aber die Chance, die Niederösterreicherinnen vom nationalen Thron zu stoßen. Der bisher letzte Meister der Frauen-Liga, der nicht aus St. Pölten kam, war 2014 der SV Neulengbach.

Triendl-Schuss ins Glück
Die Austria war schon in der ersten Hälfte dem Führungstreffer nahe. Ein Kopfball von Lotta Cordes nach einer Freistoßflanke landete aber an der rechten Stange. SKN-Torfrau Carina Schlüter hätte sich vergeblich gestreckt. Nach Seitenwechsel nahm sich Triendl nach einer Einzelaktion von knapp außerhalb des Strafraumes ein Herz und traf ins kurze, linke Eck. Die Chance auf die vorzeitige Entscheidung vergab in der Nachspielzeit Julia Kappenberger. Die Deutsche luchste Schlüter den Ball ab, rollte das Spielgerät aber am leeren Tor vorbei (92.). Für den SKN war die erste Saisonniederlage dennoch nicht mehr zu verhindern.

Achtelfinal-Auslosung für den Cup 
Das nächste Liga-Duell der beiden Titelrivalen steht am 9. November in Wien auf dem Programm. Eine Woche später treffen die beiden Schwergewichte auch im Cup aufeinander. Das ergab die Achtelfinal-Auslosung in der Halbzeitpause des Liga-Schlagers in St. Pölten. Im Cup-Finale der Vorsaison hatten sich die SKN-Frauen gegen die Austria mit 2:1 durchgesetzt und das Double gesichert. Mit Sturm Graz und SCR Altach bekommen es auch der Tabellendritte und -vierte der höchsten Spielklasse bereits in der zweiten Cup-Runde miteinander zu tun.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
227.855 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
152.810 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
111.756 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1649 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1334 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1171 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Mehr Frauenfußball
Regionalliga West
Schwierige Phase für Wals-Grünau und FC Pinzgau
Regionalliga-Trainer
Für das Profigeschäft müsste alles passen
Unterwegs am Balkan
Lapkalo feiert Derbysieg, Radltour und sich selbst
Gloggnitz holt Punkt
Leobendorf top – kein Trainereffekt beim FavAC!
Kalsdorf bleibt dran
Zaubertore – LASK-Jungs wieder Tabellenführer!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf