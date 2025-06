Rechnungshof: Strompreis der Salzburg AG korrekt

„Mangels anderer Festlegungen in der Satzung stand bei der Salzburg AG die Gewinnerzielungsabsicht im Vordergrund“, heißt es in der Pressemitteilung des Rechnungshofs. Die Prüfer schauten sich auch den Stromhandel und das Rechnungswesen der Salzburg AG im Zuge des Prüfauftrags an. Dabei wurde lediglich in Teilbereichen des Risikomanagements im Stromhandel „Entwicklungspotenzial“ entdeckt, wie es vom Rechnungshof heißt.