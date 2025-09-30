Illegale Wachtel-Jagd trotz niedriger Bestände

Pro Jahr 700 Wachteln erlegt

„Das ist ein klarer Beleg, dass die Geräte gezielt für die Bejagung der im Bestand stark rückläufigen Wachteln eingesetzt wurden“, so Johannes Hohenegger von BirdLife Österreich. Für ihn spiegelt sich das auch in der Jagdstatistik wider. Obwohl die Jagdzeit nur den September umfasst, wurden jährlich etwa 500 bis 700 Wachteln erlegt – vor allem in den Bezirken Neusiedl, Oberpullendorf und Güssing. „Anhand der Stichprobe müssen wir davon ausgehen, dass pro Jahr im Burgenland mehrere hundert Male Klangattrappen eingesetzt und die allermeisten Wachteln mithilfe dieser verbotenen Methode getötet werden“, rechnet Hohenegger vor.