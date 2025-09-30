Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Geschädigte

Hoher Schaden durch Betrug mit Falsch-Firmen

Salzburg
30.09.2025 14:32
Symbobild.
Symbobild.(Bild: canva)

Mit gefälschten Bankverbindungen von echten Firmen haben Unbekannte kürzlich im Salzburger Pongau hohe Geldbeträge ergaunert. Ein 56-Jähriger überwies für den Kauf von Maschinen einen fünfstelligen Betrag auf ein falsches Konto, auch eine 63-Jährige wollte eine fünfstellige Summe auf ein fingiertes Konto einzahlen. 

0 Kommentare

Mit gefälschten Bankverbindungen von echten Firmen haben Unbekannte vor kurzem im Salzburger Pongau hohe Geldbeträge ergaunert. Ein 56-Jähriger überwies für den Kauf von Maschinen einen fünfstelligen Betrag auf ein falsches Konto, auch eine 63-Jährige wollte nach Elektrikerarbeiten eine fünfstellige Summe auf ein fingiertes Konto einzahlen. Die Salzburger Polizei riet deshalb am Dienstag in einer Aussendung zu Vorsicht.

Die 63-Jährige hatte nach Elektrikerarbeiten eine Rechnung über eine fünfstellige Summe erhalten. Der Bank fiel bei der Transaktion allerdings eine Ungereimtheit auf. Bei einer Nachfrage beim Elektriker stellte sich heraus, dass eine falsche Kontonummer auf der echt aussehenden Rechnung angegeben war. Ob das Geld bereits überwiesen wurde, muss die Polizei erst klären.

Im zweiten Fall wollte ein 56-Jähriger bei einer ihm bekannten Firma in Tirol Maschinen kaufen. Nach Erhalt der Rechnung per E-Mail zahlte er den fünfstelligen Betrag ein. Als er beim Betrieb wegen der Abholung anrief, stellte sich heraus, dass das Mail und die Bankverbindung gefälscht waren.

Präventionstipps der Polizei
Die Polizei rät generell zu Vorsicht, insbesondere bei Änderungen der Zahlungsverbindung. Daher sollten Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Zahlungsanweisungen durchführen, auf dieses Betrugsmodell aufmerksam machen. Bei der Änderung der Zahlungsverbindung sollte unbedingt beim Lieferanten nachgefragt und eine Bestätigung eingeholt werden.

Lesen Sie auch:
Ein solcher BMW M5 war im Visier der Autoknacker-Bande.
Beute waren Luxusautos
Gefängnisstrafe für professionellen Autoknacker
30.09.2025

Bei elektronischen Rechnungen sollte zur Überprüfung niemals die Absenderadresse des Schreibens, sondern ein anderer Weg (etwa Telefon) gewählt werden. Bei neuen Lieferanten sollte zudem überprüft werden, ob es dieses Unternehmen in Österreich überhaupt gibt. Besondere Vorsicht sei geboten, wenn Bankverbindungen plötzlich ins Ausland verlegt werden.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
158.193 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
141.338 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
109.488 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1335 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1171 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1126 mal kommentiert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf