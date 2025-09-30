Hoher Schaden durch Betrug mit Falsch-Firmen

Die 63-Jährige hatte nach Elektrikerarbeiten eine Rechnung über eine fünfstellige Summe erhalten. Der Bank fiel bei der Transaktion allerdings eine Ungereimtheit auf. Bei einer Nachfrage beim Elektriker stellte sich heraus, dass eine falsche Kontonummer auf der echt aussehenden Rechnung angegeben war. Ob das Geld bereits überwiesen wurde, muss die Polizei erst klären.