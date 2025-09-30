Vorteilswelt
Wartezeit vorbei

Abbiegeverbot auf Eder-Kreuzung jetzt in Kraft

Salzburg
30.09.2025 15:30
Mitarbeiter des Magistrats stellten das Verbotsschild für Lkw auf der Eder-Kreuzung auf.
Mitarbeiter des Magistrats stellten das Verbotsschild für Lkw auf der Eder-Kreuzung auf.(Bild: Stadt Salzburg/ Maidorfer-Wolf)

Nach dem tödlichen Unfall auf der Kreuzung in Salzburg-Parsch ließ das Verbotsschild für das Abbiegen von Lkw auf sich warten. Heute wurde das Schild mit Verzögerung aufgestellt.

0 Kommentare

Am 11. September musste Julia Gaiser (23) ihr Leben lassen. Die junge Frau war mit dem Fahrrad unterwegs, als ein Lkw sie beim Rechtsabbiegen überrollte. Seit dem traurigen Unfall gab es einige Diskussionen über die gefährliche Kreuzung in Salzburg-Parsch. Auch ein Zuständigkeits- und Finanzierungsstreit zwischen Stadt und Land Salzburg kochte wieder hoch.

Rasch verständigte man sich jedoch darauf, dass man an der Stelle zumindest ein Abbiegeverbot für Lkw aufstellen werde. Der Schwerverkehr müsse dann eine Extraschleife durch den Kreisverkehr fahren, ehe er in die Fadigerstraße einfahre. Ausgenommen davon sind Pkw und Busse, wie etwa die Obus-Linie 6.

Die entsprechende Verordnung lief bereits vergangene Woche aus. Das Schild aber wurde erst heute, Dienstag, aufgestellt. Morgen soll noch eine rote Markierung die Rad-Überfahrt besser sichtbar machen. Sofern das Wetter die Arbeiten möglich macht. Der Wunsch nach einem sicheren, baulich getrennten Radweg bleibt aber vorerst weiter unerfüllt.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Salzburg

