Abbiegeverbot auf Eder-Kreuzung jetzt in Kraft

Am 11. September musste Julia Gaiser (23) ihr Leben lassen. Die junge Frau war mit dem Fahrrad unterwegs, als ein Lkw sie beim Rechtsabbiegen überrollte. Seit dem traurigen Unfall gab es einige Diskussionen über die gefährliche Kreuzung in Salzburg-Parsch. Auch ein Zuständigkeits- und Finanzierungsstreit zwischen Stadt und Land Salzburg kochte wieder hoch.