Erst drei Monate hier

Neuer Vertrag für Juwel von Red Bull Salzburg

Salzburg
30.09.2025 10:23
Kerim Alajbegovic spielt seit rund drei Monaten für Red Bull Salzburg.
Kerim Alajbegovic spielt seit rund drei Monaten für Red Bull Salzburg.(Bild: Tröster Andreas)

Mit 17 Jahren wechselte Kerim Alajbegovic vor wenigen Monaten zu Red Bull Salzburg. Kurz nach seinem 18. Geburtstag unterzeichnete der bosnische Teamspieler bereits einen neuen Vertrag bei den Mozartstädtern. 

Am 3. Juli verkündete der FC Red Bull Salzburg die Verpflichtung von Kerim Alajbegovic. Damals gaben die Bullen an, dass der Bosnier einen Vertrag bis 30. Juni 2028 unterschrieben hatte. Am Dienstag, also nur knapp drei Monate nach der Ankunft, gaben die Mozartstädter bereits die Vertragsverlängerung mit dem Offensivmann bekannt. Das neue Arbeitspapier läuft jetzt bis 30. Juni 2029.

Alajbegovic spielte sich seit seiner Ankunft schnell in die Herzen der Fans und ist bei den Bullen offensiv zum absoluten Leistungsträger geworden. Nach 15 Einsätzen hält der Jungspund bei vier Toren und einem Assist. 

