Neuer Vertrag für Juwel von Red Bull Salzburg

Mit 17 Jahren wechselte Kerim Alajbegovic vor wenigen Monaten zu Red Bull Salzburg. Kurz nach seinem 18. Geburtstag unterzeichnete der bosnische Teamspieler bereits einen neuen Vertrag bei den Mozartstädtern.
Am 3. Juli verkündete der FC Red Bull Salzburg die Verpflichtung von Kerim Alajbegovic. Damals gaben die Bullen an, dass der Bosnier einen Vertrag bis 30. Juni 2028 unterschrieben hatte. Am Dienstag, also nur knapp drei Monate nach der Ankunft, gaben die Mozartstädter bereits die Vertragsverlängerung mit dem Offensivmann bekannt. Das neue Arbeitspapier läuft jetzt bis 30. Juni 2029.
Alajbegovic spielte sich seit seiner Ankunft schnell in die Herzen der Fans und ist bei den Bullen offensiv zum absoluten Leistungsträger geworden. Nach 15 Einsätzen hält der Jungspund bei vier Toren und einem Assist.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.