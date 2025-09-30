Neuer Vertrag für Juwel von Red Bull Salzburg

Am 3. Juli verkündete der FC Red Bull Salzburg die Verpflichtung von Kerim Alajbegovic. Damals gaben die Bullen an, dass der Bosnier einen Vertrag bis 30. Juni 2028 unterschrieben hatte. Am Dienstag, also nur knapp drei Monate nach der Ankunft, gaben die Mozartstädter bereits die Vertragsverlängerung mit dem Offensivmann bekannt. Das neue Arbeitspapier läuft jetzt bis 30. Juni 2029.