Vom Abbiegeverbot für Lkw fehlt noch jede Spur

Schild wird „gerade produziert“

Land und Stadt verständigten sich auf ein Rechtsabbiegeverbot für Lkw per Montag. Aus dem Büro von Stadtvize Florian Kreibich (ÖVP) kam zwar eine Verordnung, nur das entsprechende Schild fehlt trotz Ankündigung noch immer. Die Bauabteilung von Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus) versichert, dass das Schild gerade produziert werde. Es soll so schnell wie möglich aufgestellt werden.