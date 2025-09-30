Hirscher „zurück in den Toren“ – Aufregung um Ring

Der nächste Schritt auf dem Weg zum Comeback: Marcel Hirscher ist nach seiner Verletzungspause „zurück in den Toren“. Ein Ring an seiner Hand sorgt zudem für Gesprächsstoff.
Marcel Hirscher, der sich aktuell in einer Skihalle auf die neue Saison vorbereitet, kann bei seinem Training wieder auf Tore zurückgreifen. „Endlich“, schreibt der 36-jährige Salzburger.
Verlobung mit Lucy?
Zudem heizt Hirscher mit einem weiteren Posting die Gerüchteküche an, dieses zeigt ihn beim Krafttraining mit einem Ring an der linken Hand. Hat sich der Ski-Star etwa mit Freundin Lucy verlobt? Ein Liebes-Rätsel, das bei seinen Fans für jede Menge Aufregung sorgt.
Herber Rückschlag nach Comeback
Der achtfache Gesamtweltcupsieger hatte im September 2019 sein Karriereende verkündet, im Herbst 2024 gab es das Comeback. In Sölden erreichte Hirscher, der mittlerweile für die Niederlande, das Heimatland seiner Mutter fährt, im Oktober den 23. Platz im Riesentorlauf.
Nach zwei weiteren Rennen, die weniger gut für ihn liefen, zog er sich am 2. Dezember im Training auf der Reiteralm einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Jetzt ist der Ski-Held wieder zurück auf Schnee und carvt inzwischen wieder von Tor zu Tor …
