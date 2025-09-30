Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ski-Held verlobt?

Hirscher „zurück in den Toren“ – Aufregung um Ring

Ski Alpin
30.09.2025 08:15
Marcel Hirscher trainert seit rund drei Wochen wieder auf Schnee.
Marcel Hirscher trainert seit rund drei Wochen wieder auf Schnee.(Bild: Benjamin Höll)

Der nächste Schritt auf dem Weg zum Comeback: Marcel Hirscher ist nach seiner Verletzungspause „zurück in den Toren“. Ein Ring an seiner Hand sorgt zudem für Gesprächsstoff.

0 Kommentare

Marcel Hirscher, der sich aktuell in einer Skihalle auf die neue Saison vorbereitet, kann bei seinem Training wieder auf Tore zurückgreifen. „Endlich“, schreibt der 36-jährige Salzburger.

Verlobung mit Lucy?
Zudem heizt Hirscher mit einem weiteren Posting die Gerüchteküche an, dieses zeigt ihn beim Krafttraining mit einem Ring an der linken Hand. Hat sich der Ski-Star etwa mit Freundin Lucy verlobt? Ein Liebes-Rätsel, das bei seinen Fans für jede Menge Aufregung sorgt.

Herber Rückschlag nach Comeback
Der achtfache Gesamtweltcupsieger hatte im September 2019 sein Karriereende verkündet, im Herbst 2024 gab es das Comeback. In Sölden erreichte Hirscher, der mittlerweile für die Niederlande, das Heimatland seiner Mutter fährt, im Oktober den 23. Platz im Riesentorlauf.

Lesen Sie auch:
Marcel Hirscher carvt wieder.
Warten hat ein Ende
Nach 277 Tagen: „Krasser Moment“ für Hirscher
05.09.2025

Nach zwei weiteren Rennen, die weniger gut für ihn liefen, zog er sich am 2. Dezember im Training auf der Reiteralm einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Jetzt ist der Ski-Held wieder zurück auf Schnee und carvt inzwischen wieder von Tor zu Tor …

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Ski Alpin
US-Boy voller Freude
„Größtes Geschenk!“ Baby-Glück nach Traumhochzeit
Ski-Held verlobt?
Hirscher „zurück in den Toren“ – Aufregung um Ring
Das ist seine Mission
Braathen: „Ich möchte Ski-Geschichte schreiben!“
Ex-Abfahrer gesteht:
„Habe schon ein bisschen ins Jenseits geschaut“
Krone Plus Logo
Gold-Raphael Haaser
Mit drei neuen Zähnen in die neue Ski-Saison

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine