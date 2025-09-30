Zwei Radunfälle fordern verletzte Personen

Auch in der Stadt Salzburg kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Dieses Mal saß die ältere Person jedoch nicht am Rad, sondern im Auto. Beim Almkanal wollte eine 35-Jährige die Radfahrerüberfahrt benutzen und kollidierte dabei mit einem Fahrzeug, das von einer 82-Jährigen gelenkt wurde. Die Radfahrerin wurde von der Rettung ins Unfallkrankenhaus gefahren. Weder in Schwarzach noch bei eben geschildertem Unfall war eine der beteiligten Personen alkoholisiert.