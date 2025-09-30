Zwei Radunfälle fordern verletzte Personen

Bei Radunfällen im Pongau bzw. in Salzburg wurden am Dienstag zwei Personen verletzt. Jeweils kollidierte ein Autofahrer mit einem Radlenker. Die gestürzten Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Bei einem Kreisverkehr in Schwarzach fuhr ein 46-jähriger Tiroler mit seinem Fahrzeug gegen einen 81-jährigen Radfahrer aus dem Pongau. Warum es zur Kollision kam, ist bisher nicht bekannt. Der Pensionist wurde vom Notarzt versorgt und wurde anschließend mit der Rettung in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum gebracht.
Auch in der Stadt Salzburg kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Dieses Mal saß die ältere Person jedoch nicht am Rad, sondern im Auto. Beim Almkanal wollte eine 35-Jährige die Radfahrerüberfahrt benutzen und kollidierte dabei mit einem Fahrzeug, das von einer 82-Jährigen gelenkt wurde. Die Radfahrerin wurde von der Rettung ins Unfallkrankenhaus gefahren. Weder in Schwarzach noch bei eben geschildertem Unfall war eine der beteiligten Personen alkoholisiert.
