Serbe war mit illegalen Potenzmitteln unterwegs
In Piding gestoppt
Ungewöhnlicher Fund für die bayrische Grenzpolizei: Bei der Kontrolle eines 42-jährigen Serben stellten die Beamten aus dem Nachbarland Dutzende Kartons mit illegalen Potenzmitteln sicher...
Da staunten die bayrischen Nachbarn der Polizei nicht schlecht: Sie kontrollierten in Piding vergangenen Donnerstag einen Serben (42). Dieser war auf dem Weg nach Belgien.
Bei der Durchsuchung des Pkw wurden Dutzende Kartons mit mehreren hundert Packungen eines verbotenen, potenzfördernden Medikaments festgestellt. Der Mann wird wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz angezeigt. Er durfte seine Reise fortsetzen – freilich ohne Potenzmittel.
