Hebebühne beschädigte Sprinkleranlage in Thalgau

Ein Unfall mit einer mobilen Hebebühne löste die Sprinkleranlage – und damit auch gleich die zugehörige Brandmeldeanlage – aus. Um 13.37 wurde der Löschzug Unterdorf der Freiwilligen Feuerwehr Thalgau mittels Pager alarmiert. Gebrannt hatte es vor Ort nicht, aber die Sprinkleranlage lief auf Hochdruck. Also wurde das Wasser vorübergehend mit einem Müllcontainer aufgefangen.