Hebebühne beschädigte Sprinkleranlage in Thalgau

Mit einem großen Müllcontainer hat die Feuerwehr am Dienstagnachmittag im Postverteilerzentrum in Thalgau Schlimmeres verhindert. Damit eine defekte Sprinkleranlage nach einem Unfall nicht alles überflutet, wurde kurzerhand zur kreativen Notlösung gegriffen.
Ein Unfall mit einer mobilen Hebebühne löste die Sprinkleranlage – und damit auch gleich die zugehörige Brandmeldeanlage – aus. Um 13.37 wurde der Löschzug Unterdorf der Freiwilligen Feuerwehr Thalgau mittels Pager alarmiert. Gebrannt hatte es vor Ort nicht, aber die Sprinkleranlage lief auf Hochdruck. Also wurde das Wasser vorübergehend mit einem Müllcontainer aufgefangen.
Nachdem die Anlage in weiterer Folge abgeschaltet werden konnte, wurde der kaputte Sprinklerkopf ausgetauscht und das System wieder aktiviert. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte insgesamt zwei Stunden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.