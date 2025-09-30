Vergessene Geldbörse als lukratives Diebesgut

Nachdem er eine vergessene Geldtasche mitgenommen hatte, wollte ein 70-Jähriger die Polizei zunächst mit Halbwahrheiten abspeisen. Erst als ihm klar wurde, was ihm blühen konnte, händigte der Italiener den gestohlenen Bargeldbestand aus. Dieser hatte es in sich.
Jeder Mensch hat schon einmal etwas vergessen. Einem Salzburger wäre das am Sonntag, 28. September, aber beinahe zum Verhängnis worden. Er hatte seine Geldtasche bei einer Tankstelle liegen gelassen. Als er sie am nächsten Tag abholen wollte, war sie nicht mehr aufzufinden.
Die Überwachungskamera zeigten einen 70-Jährigen, der die Börse mitgenommen hatte. Als die Polizei den Mann, ein Italiener, antraf, gab sich dieser als freundlicher Mitbürger. Er habe die Geldtasche lediglich aufgefunden und dann in einen Postkasten geworfen zu haben.
Mitarbeiter der Post wurde fündig
Bis auf diverse Ausweise und einem Schlüssel sei das Portemonnaie aber leer gewesen. Die Beamten hatten Zweifel an der Schilderung und machten ihm eindrücklich klar, welche strafrechtlichen Konsequenzen auf ihn warten würden.
Der Italiener knickte ein und übergab der Polizei die aus der Brieftasche stammenden Bargeldbestände – in der Höhe von 8550 Euro! Der 70-Jährige wurde in der nächsten Dienststelle einvernommen. Das Bargeld bekam der Geschädigte kurz darauf zurück. Die Geldtasche fand sich ebenfalls schnell wieder. Ein Mitarbeiter der Post übergab sie dem 45-Jährigen. Samt der Ausweisdokumente und des abgängigen Schlüssels.
