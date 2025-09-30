Vergessene Geldbörse als lukratives Diebesgut

Der Italiener knickte ein und übergab der Polizei die aus der Brieftasche stammenden Bargeldbestände – in der Höhe von 8550 Euro! Der 70-Jährige wurde in der nächsten Dienststelle einvernommen. Das Bargeld bekam der Geschädigte kurz darauf zurück. Die Geldtasche fand sich ebenfalls schnell wieder. Ein Mitarbeiter der Post übergab sie dem 45-Jährigen. Samt der Ausweisdokumente und des abgängigen Schlüssels.