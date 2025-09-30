Alter Ferrari von Niki Lauda am Salzburgring

„Ich bin schon über 40 Jahre im Motorsport und habe sehr viel gesehen, aber so etwas gab es in dieser Form noch nie. Das wird wirklich speziell.“ Bei Arno Zensen, der früher beim DTM-Team „Rosberg“ als Geschäftsführer gearbeitet hat und mittlerweile in Salzburg beheimatet ist, leuchten die Augen, wenn er an das kommende Wochenende denkt. Denn von Freitag bis Sonntag findet am Salzburgring der „Legends Grand Prix“ statt.