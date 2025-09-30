Vorteilswelt
„Legends Grand Prix“

Alter Ferrari von Niki Lauda am Salzburgring

Salzburg
30.09.2025 11:15
Ein Ferrari von Niki Lauda wird am Salzburgring zu bewundern sein.
Ein Ferrari von Niki Lauda wird am Salzburgring zu bewundern sein.(Bild: GEPA)

Dieses Wochenende findet am Salzburgring der „Legends Grand Prix“ statt. Zahlreiche bekannte Gesichter aus dem Motorsport und mehrere 100 besondere Autos werden im Nesselgraben zu sehen sein.

„Ich bin schon über 40 Jahre im Motorsport und habe sehr viel gesehen, aber so etwas gab es in dieser Form noch nie. Das wird wirklich speziell.“ Bei Arno Zensen, der früher beim DTM-Team „Rosberg“ als Geschäftsführer gearbeitet hat und mittlerweile in Salzburg beheimatet ist, leuchten die Augen, wenn er an das kommende Wochenende denkt. Denn von Freitag bis Sonntag findet am Salzburgring der „Legends Grand Prix“ statt.

Arno Zensen freut sich auf den „Legends Grand Prix“.
Arno Zensen freut sich auf den „Legends Grand Prix“.(Bild: Legends Grand Prix)

Was das genau ist? „Das ist eine Veranstaltung für die ganze Familie. Zahlreiche bekannte Namen aus der Welt des Motorsports werden anwesend sein und für Fotos und Gespräche zur Verfügung stehen. Zudem werden pro Tag in etwa 130 ganz besondere und seltene Fahrzeuge auf dem Ring ausgestellt. Und nebenbei gibt es auch noch ein großes Rahmenprogramm“, erzählt Zensen.

Am Ring wird am Wochenende einiges los sein.
Am Ring wird am Wochenende einiges los sein.(Bild: Manuel Mackinger/IGMS)

Ehemalige Formel 1-Piloten dabei
Angekündigt haben sich unter anderem die ehemaligen Formel 1-Piloten Karl Wendlinger und Hans-Joachim „Strietzel“ Stuck sowie Leopold „Poldi“ Prinz von Bayern, Klaus Bachler und Mathias Lauda. Apropos Lauda: Von Österreichs Motorsportlegende Niki Lauda wird ein alter Ferrari zu bewundern sein. „Nur eines der vielen Highlights“, berichtet Zensen, der vom Nesselgraben richtig begeistert ist: „Für den ’Legends Grand Prix‘ passt der Salzburgring perfekt. Die Strecke ist eine der modernsten in Europa, aber hat ihren Charakter trotzdem nicht verloren. Geschäftsführer Ernst Penninger und sein Team leisten hier eine hervorragende Arbeit.“

Deshalb bleibt der Event am Ring auch keine Eintagsfliege. „Wir machen das nun jedes Jahr am ersten Oktoberwochenende.“

Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
