Große Chance mit Musik

Pläne für Wettbewerb im alten Kino von Mörbisch

Burgenland
30.09.2025 11:00
Neue Veranstaltungen werden das renovierte Kino weiter beleben.
Neue Veranstaltungen werden das renovierte Kino weiter beleben.(Bild: Reinhard Judt)

Ideen für eine neue Veranstaltung im revitalisierten Kino sind weit gediehen. Mörbisch sucht einen Sponsor für einen Talente-Wettbewerb.

Das alte Kino von Mörbisch erstrahlt rundum renoviert in neuem Glanz und wurde erst kürzlich eröffnet. In der Gemeinde gibt es nun schon große Pläne für die Zukunft des Veranstaltungsbetriebs. Für einen besonderen Höhepunkt suchen die Verantwortlichen jetzt einen Sponsor. Nächstes Jahr schon soll ein neuartiger Klavierwettbewerb aus der Taufe gehoben werden.

Raiding mit Bayreuth verbinden
Die Idee zu einem Klavierwettbewerb namens „Prix Mörbisch am See“stammt von Kulturgemeinderätin Angelika Schäfer, die selbst diplomierte Konzertpianistin ist. Ihre Vorbereitungen nehmen bereits konkrete Formen an wie sie erzählt: „Der Wettbewerb soll dem Komponisten Franz Liszt gewidmet sein: Sein Geburtsort Raiding wird mit Bayreuth verbunden, wo er begraben ist. Für die Umsetzung konnten wir den Intendanten des Liszt Festivals Raiding, Eduard Kutrowatz und seinen Bruder Johannes für die Jury gewinnen. Ebenso wie Professor Wolfgang Döberlein, den Rektor der Hochschule für evangelische Kirchenmusik in Bayreuth und Professor Stanislav Tichonow von der Haydn Privathochschule Eisenstadt.“

Wird sich ein Sponsor finden?
Die Vorauswahl wird online erfolgen, am Ende präsentieren die Besten im renovierten Kinosaal von Mörbisch ihren Vortrag im Wettbewerb um die um die ersten drei Plätze. Auch ein spezieller Franz-List-Preis soll ausgeschrieben werden. Schäfer ist zuversichtlich: „Ich werde von Bürgermeisterin Bettina Zentgraf in meinem Vorhaben unterstützt. Der Zeitpunkt der Veranstaltung steht und fällt aber mit einem potenten Sponsor.“ Wer also ein großes Herz und Geld für junge Musiker hat, melde sich bitte in Mörbisch. 

 

Porträt von Bettina Mader
Bettina Mader
Burgenland
