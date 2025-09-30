Pläne für Wettbewerb im alten Kino von Mörbisch

Raiding mit Bayreuth verbinden

Die Idee zu einem Klavierwettbewerb namens „Prix Mörbisch am See“stammt von Kulturgemeinderätin Angelika Schäfer, die selbst diplomierte Konzertpianistin ist. Ihre Vorbereitungen nehmen bereits konkrete Formen an wie sie erzählt: „Der Wettbewerb soll dem Komponisten Franz Liszt gewidmet sein: Sein Geburtsort Raiding wird mit Bayreuth verbunden, wo er begraben ist. Für die Umsetzung konnten wir den Intendanten des Liszt Festivals Raiding, Eduard Kutrowatz und seinen Bruder Johannes für die Jury gewinnen. Ebenso wie Professor Wolfgang Döberlein, den Rektor der Hochschule für evangelische Kirchenmusik in Bayreuth und Professor Stanislav Tichonow von der Haydn Privathochschule Eisenstadt.“