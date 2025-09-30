Darum kehrt Stadtchef Jury der Politik den Rücken

„Negativität nimmt überhand“

„Man will die Stadt weiterentwickeln, Arbeitsplätze schaffen. Und dann werden immer mehr destruktive Kräfte laut. Man hat mit Anfeindungen zu kämpfen, die unter die Gürtellinie gehen! Diese Negativität nimmt überhand. Und das macht etwas mit einem Menschen. Wenn es dann auch bis in das Privatleben zu spüren ist, muss man die Reißleine ziehen. Und das hat man auch nicht nötig!“, spricht der 63-Jährige offen.