Crunchy Granola! Sarah frühstückt mit Philipp

Ein gesundes Frühstück gibt unserem Körper viel Kraft, egal ob für die Schule, Uni oder vor einem harten Arbeitstag. Sarah macht ein köstliches, crunchy „Granola“ und plaudert mit Philipp von „Philipp bewegt“ über seine Frühstückgewohnheiten. In einer „Challenge“ kostet Philipp unterschiedliche Schoko-Sorten.