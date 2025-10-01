Crunchy Granola! Sarah frühstückt mit Philipp

Ein gesundes Frühstück gibt unserem Körper viel Kraft, egal ob für die Schule, Uni oder vor einem harten Arbeitstag. Sarah macht ein köstliches, crunchy „Granola“ und plaudert mit Philipp von „Philipp bewegt“ über seine Frühstückgewohnheiten. In einer „Challenge“ kostet Philipp unterschiedliche Schoko-Sorten.
Cashew-Schoko-Granola
Zutaten: 200g Haferflocken, 150g Cashewkerne, 50g Kokos Chips, 100ml Ahornsirup, 2 EL geschmolzenes Kokosöl, 15g Kakaopulver, 30g gehackte Zartbitterkuvertüre, 1 Prise Salz, 1 Prise Zimt
Zubereitung:
Haferflocken, Cashewkerne, Kakao, Kokos Chips, Salz und Zimt in eine Schüssel geben und gut verrühren. Ahornsirup und Kokosöl dazugeben und die gehackte Schokolade unterheben – alles gut verrühren. Die Mssse auf ein Blech geben und im Ofen bei 160°C Umluft ca. 15 – 20 Min backen. Das Granola immer wieder auflockern, damit alles gleichmäßig gebräunt wird.
Frühstücks Bowl anrichten:
Kokos Joghurt, gefriergetrocknete Erdbeerchips, Banane, Apfel, Ahornsirup, Erdnussmus mit Granola zu einer köstlichen Bowl mit Crunch vermengen.