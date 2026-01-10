Alex Farthofer in Polen über 5.000 m EM-Sechster

Startfreigabe nach Kontrolle der Blutwerte

Farthofer war als Schnellster des bisherigen Saisonverlaufs angetreten, im November hatte er sich auf dem schnellen Eis von Salt Lake City in 6:04,21 Minuten auf Rang acht der ewigen Bestenliste geschoben. Das EM-Antreten des Shooting-Stars war jedoch zuletzt wegen einer Erkrankung fraglich gewesen. Nach einer Kontrolle der Blutwerte erfolgte die Startfreigabe. Ein wenig spekulierte der Bad Häringer dann auch mit einer Medaille. Am Donnerstag waren seine Landsleute Anna Molnar über 3.000 m als 16. und Ignaz Gschwentner über 1.000 m als 20. jeweils Letzte geworden.