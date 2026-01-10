Alex Farthofer in Polen über 5.000 m EM-Sechster

Der Tiroler Alexander Farthofer hat am Samstag bei den Eisschnelllauf-Europameisterschaften auf den Einzelstrecken über 5.000 m Rang sechs belegt!
Der 20-Jährige kam in Tomaszow Mazowiecki im letzten der acht Paare auf 6:23,46 Minuten, womit er rund sechseinhalb Sekunden hinter der Bronze-Zeit des Italieners Davide Ghiotto blieb. Dessen Landsmann Riccardo Lorello holte 3,36 Sekunden hinter dem in 6:11,13 siegreichen polnischen Lokalmatador Wladimir Semirunniy Rang zwei.
Startfreigabe nach Kontrolle der Blutwerte
Farthofer war als Schnellster des bisherigen Saisonverlaufs angetreten, im November hatte er sich auf dem schnellen Eis von Salt Lake City in 6:04,21 Minuten auf Rang acht der ewigen Bestenliste geschoben. Das EM-Antreten des Shooting-Stars war jedoch zuletzt wegen einer Erkrankung fraglich gewesen. Nach einer Kontrolle der Blutwerte erfolgte die Startfreigabe. Ein wenig spekulierte der Bad Häringer dann auch mit einer Medaille. Am Donnerstag waren seine Landsleute Anna Molnar über 3.000 m als 16. und Ignaz Gschwentner über 1.000 m als 20. jeweils Letzte geworden.
Am Sonntag treten alle drei genannten Österreicher wie auch der Tiroler Gabriel Odor an. Der Olympia-Teilnehmer 2022 konzentrierte sich zuletzt wie Farthofer auf die Vorbereitung auf die Spiele in Mailand/Cortina, der Jeannine Rosner und Vanessa Herzog den Vorzug vor einem EM-Antreten gegeben hatten. Auch Molnar und Gschwentner haben noch kleine Olympia-Hoffnungen – die Entscheidung darüber sollte noch vor dem Weltcup in zwei Wochen in Inzell fallen.
