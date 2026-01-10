Payer nach Schlag gegen Sprunggelenk RTL Vierte

„Ich hoffe, dass ich in Gastein wieder am Start stehe!“

„Ich habe schon runterrutschen können, kann auch gehen, das ist nicht das Ding, aber es fühlt sich nicht so richtig gut an“, erklärte Payer. In dieser Phase der Saison mit Olympia vor der Tür habe sie nicht noch einmal riskieren wollen. „Wenn man sich nicht 100 Prozent fühlt, kann man nicht rausstarten.“ Sie werde das Gelenk anschauen lassen. „Es sollte schon passen. Ich hoffe, dass ich in Gastein wieder am Start stehe.“ Den Sieg bei den Frauen holte nach dreieinhalb Monaten Verletzungspause überraschend die Deutsche Ramona Hofmeister.