Nach Prock triumphiert auch Müller in Winterberg!

Österreichs Rodler haben beim Weltcup in Winterberg mit Einsitzer-Siegen durch Hannah Prock und Jonas Müller zugeschlagen! Müller gewann vor dem Deutschen Felix Loch und seinen beiden Landsmännern Nico Gleirscher und Wolfgang Kindl.
Müller liegt in der Gesamtweltcup-Wertung einen zarten Zähler hinter Loch zurück und outete sich als Winterberg-Fan.
„Ich habe hier meinen ersten Podestplatz geholt. Die ganze Woche war ziemlich gut. Ich bin sehr glücklich über diesen Sieg“, sagte Müller, der bereits im Vorjahr mit Streckenrekord in Winterberg gewonnen hatte.
Dreifach-Sieg knapp verpasst
Nach dem ersten Lauf hatten Österreichs Männer durch Müller, Nico Gleirscher und Kindl gar auf einen Dreifach-Sieg zugesteuert. Doch der viertplatzierte Loch setzte das ÖRV-Trio mit Laufbestzeit unter Druck.
Gleirscher musste den Deutschen um den Hauch von zwölf Tausendstel vorbeilassen. Müller brachte eine Zehntel seiner knapp drei Zehntel Vorsprung ins Ziel. Olympia-Sieger David Gleirscher wurde Siebenter.
