Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rodel-Weltcup

Nach Prock triumphiert auch Müller in Winterberg!

Wintersport
10.01.2026 16:38
Jonas Müller
Jonas Müller(Bild: Christof Birbaumer)

Österreichs Rodler haben beim Weltcup in Winterberg mit Einsitzer-Siegen durch Hannah Prock und Jonas Müller zugeschlagen! Müller gewann vor dem Deutschen Felix Loch und seinen beiden Landsmännern Nico Gleirscher und Wolfgang Kindl.

0 Kommentare

Müller liegt in der Gesamtweltcup-Wertung einen zarten Zähler hinter Loch zurück und outete sich als Winterberg-Fan.

„Ich habe hier meinen ersten Podestplatz geholt. Die ganze Woche war ziemlich gut. Ich bin sehr glücklich über diesen Sieg“, sagte Müller, der bereits im Vorjahr mit Streckenrekord in Winterberg gewonnen hatte.

Lesen Sie auch:
Hannah Prock
Rodeln in Winterberg
Hannah Prock holt ihren zweiten Weltcup-Sieg!
10.01.2026

Dreifach-Sieg knapp verpasst
Nach dem ersten Lauf hatten Österreichs Männer durch Müller, Nico Gleirscher und Kindl gar auf einen Dreifach-Sieg zugesteuert. Doch der viertplatzierte Loch setzte das ÖRV-Trio mit Laufbestzeit unter Druck.

Gleirscher musste den Deutschen um den Hauch von zwölf Tausendstel vorbeilassen. Müller brachte eine Zehntel seiner knapp drei Zehntel Vorsprung ins Ziel. Olympia-Sieger David Gleirscher wurde Siebenter.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
142.934 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
130.899 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
111.747 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Mehr Wintersport
Springen in Zakopane
LIVE: Österreich im Teambewerb auf Siegkurs
Rodel-Weltcup
Nach Prock triumphiert auch Müller in Winterberg!
Snowboard-Weltcup
Payer nach Schlag gegen Sprunggelenk RTL Vierte
Teambewerb in Zakopane
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
Saison ist vorbei
Kreuzbandriss! ÖSV-Speed-Ass Egger schwer verletzt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf