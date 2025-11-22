Krawalle am Rande von Maccabi-Match in Bologna

Demonstration wurde von linken Gruppen organisiert

Die Demonstration war von linken Gruppen organisiert worden, die seit Tagen gefordert hatten, das Spiel abzusagen oder zu verlegen. Bürgermeister Matteo Lepore hatte sich für eine Verlegung ausgesprochen, da die Halle Paladozza im Stadtzentrum liegt. Das Innenministerium entschied jedoch, das Spiel unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen stattfinden zu lassen.