Krawalle am Rande von Maccabi-Match in Bologna

Bei Protesten am Rande des EuroLeague-Basketballspiels zwischen Virtus Bologna und Maccabi Tel Aviv (89:99) aus Israel ist es am Freitagabend in Bologna zu stundenlangen Ausschreitungen gekommen. Nach italienischen Polizeiangaben zogen rund 6000 Menschen durch das Zentrum, darunter Gruppen, die sich vom pro-palästinensischen Hauptzug absetzten und Barrikaden errichteten, Müllcontainer in Brand setzten und Baustellenmaterial zerstörten.
Beamte wurden mit Rauchbomben, Böllern und Eiern beworfen. Die Polizei setzte Tränengas und einen Wasserwerfer ein. Acht Polizisten wurden verletzt. Festnahmen gab es nicht, 15 Demonstranten wurden identifiziert, wie Medien berichteten.
Demonstration wurde von linken Gruppen organisiert
Die Demonstration war von linken Gruppen organisiert worden, die seit Tagen gefordert hatten, das Spiel abzusagen oder zu verlegen. Bürgermeister Matteo Lepore hatte sich für eine Verlegung ausgesprochen, da die Halle Paladozza im Stadtzentrum liegt. Das Innenministerium entschied jedoch, das Spiel unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen stattfinden zu lassen.
Rund 400 Einsatzkräfte riegelten den Bereich ab; Schulen und Straßen in der Umgebung wurden vorübergehend geschlossen. Das Match fand in einer gespannten Atmosphäre statt – mit leeren Tribünen und einer roten Zone rund um die Halle, um die Demonstrierenden fernzuhalten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.