Verhärtete Fronten bei Ferlacher Hallenbadbau

Vor über einem Jahr präsentierte der Eishallen-Investor seine Pläne für ein Sporthallenbad mit einem 25-Meter-Becken in der Büchsenmacherstadt. Bevölkerung und Politik waren für das Projekt sofort Feuer und Flamme. Doch kurz nach dem Bekanntwerden stellte sich heraus, dass es mit einem raschen Baubeginn nichts werden dürfte. Wie berichtet, scheiterten die Pläne an einem Grundstückverkauf eines Anrainers.